Coffeedesk zakończył 2020r. z rekordowym przychodem 78,7 mln zł

Blisko 40 tys. nowych klientów, ponad 95 tys. kilogramów sprzedanej kawy, 523 pozyskanych inwestorów - kawowy omnichannel z Kołobrzegu zamknął pełny wyzwań 2020 rok z rekordowym przychodem 78,7 mln złotych.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 17 lutego 2021 10:17

Choć ubiegły rok upłynął głównie pod znakiem #zostańwdomu, Coffeedesk przekonał Polaków, by jednocześnie zostali home baristami. Tęsknota za kawą jak z kawiarni czy z biurowego ekspresu sprawiła, że klienci chętniej inwestowali w akcesoria do parzenia i przyrządzania ulubionego napoju. Marka odnotowała rekordowe wzrosty sprzedaży m.in. w kategorii spieniaczy do mleka (wzrost o blisko 600 proc.).

Kawowy omnichannel wspólnie z polskim oddziałem Speciality Coffee Association zadbali o to, by picie kawy niosło ze sobą coś dobrego. W ramach akcji #pijelokalnie Coffeedesk wspierał polskie palarnie, a część dochodu przeznaczył na pomoc szpitalom w walce z koronawirusem - zebrano ponad 60 tys. złotych.

Kluczowym wydarzeniem dla marki była udana kampania crowdfundingowa - Coffeedesk zebrał 2 miliony złotych na swoje strategiczne cele i zyskał523 akcjonariuszy. W październiku 2020 roku zrealizowano pierwszy z crowdfundingowych celów - marka otworzyła swój trzeci showroom.

Pełny wyzwań rok Coffeedesk zakończył z rekordowym przychodem 78,7 mln złotych.