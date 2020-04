Costa Coffee: 45 kawiarni oferuje sprzedaż na wynos

Sieć kawiarni Costa Coffee właśnie ruszyła z bezpieczną sprzedażą na wynos. W tej formie działa już 45 kawiarni w całej Polsce.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 27 kwietnia 2020 15:53

W kawiarnianym menu Costa Coffee „na wynos” znaleźć można sześć kaw klasycznych: espresso, corto, americano, Flat White, Cafe Latte oraz cappuccino, a na miłośników Chai Latte czeka ulubiony Tiger lub Turtle. Na wynos można też zamówić herbatę, czekoladę, a także napoje na zimno, takie jak Iced Cappuccino. Fani słodkości mogą sięgnąć po słodkie przekąski.

W ramach sprzedaży na wynos Costa Coffee zachowuje wszystkie środki ostrożności. Strefa zamówień, która znajduje się przy wejściu kawiarni, została zaopatrzona w stolik i pleksi, by zapewnić dystans między obsługą a Gośćmi. W oczekiwaniu na złożenie zamówienia należy zachować co najmniej 2 m odległości od kolejnej osoby, a samej strefie zamówień i odbioru może przebywać tylko jedna osoba. Sieć zachęca także do użycia płynu dezynfekcyjnego i oraz rękawiczek jednorazowych, które są dostępne przy wejściu do kawiarni. Preferowane są płatności bezgotówkowe.

Costa Coffee w lutym rozpoczęła współpracę z Uber Eats, oferując dostawy.