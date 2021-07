Costa Coffee podsumowuje rok współpracy z Too Good To Go

Od roku sieć kawiarni Costa Coffee współpracuje z Too Good To Go - Pogromcami Marnowania Żywności / fot. materiały prasowe

Costa Coffee podsumowuje rok współpracy z Too Good To Go Od roku sieć kawiarni Costa Coffee współpracuje z Too Good To Go - Pogromcami Marnowania Żywności. Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 27 lipca 2021 11:38 Jak podano w przesłanym do redakcji komunikacie, przez ten rok przed zmarnowaniem uratowane zostały 62 930 posiłki, w tym kanapki, tarty, oraz ciasta. Tak duża liczba zamówień sprawiła, że 157 325 kg CO2 nie poszło na marne, a 133 096 osób dodało kawiarnię do ulubionych, dając jej przy tym średnią ocen 4,72. - Nadwyżki żywności są poważnym problemem w dzisiejszym świecie – wiele produktów, którym termin ważności zbliża się ku końcowi jest wyrzucanych, choć w żaden sposób nie odstają od reszty smakiem i jakością. Dbanie o środowisko jest wpisane w DNA Costa Coffee, dlatego jesteśmy dumni z uratowanych paczek niespodzianek, które z miesiąca na miesiąc zyskują coraz większą popularność – mówi Joanna Ulkowska, Head of Retail Marketing Costa Coffee. Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl Too Good To Go łączy swoich użytkowników z miejscami, które na koniec dnia mają nadwyżkową, niesprzedaną żywność – w tym z kawiarniami Costa Coffee. Aby uratować posiłek wystarczy pobrać aplikację, wybrać odpowiadającą nam paczkę i po zapłacie odebrać ją w wyznaczonym punkcie.

