Costa Coffee wycofuje kanapki i wrapy. Mogą zawierać kamienie

Costa Coffee wycofuje kanapki i wrapy

Jak informuje serwis theguardian.com, Costa Coffee wycofała część swojej oferty kanapek i wrapów po tym, jak okazało się, że mogą one zawierać małe kamienie.

Produkty te to: wrap cesarski z kurczakiem i bekonem, wrap z kurczakiem, kanapka z sałatką z kurczakiem i kanapka z bekonem, sałatą i pomidorem (BLT). Wycofanie dotyczy produktów z datą przydatności do spożycia od 6 do 8 września.

- Nasz dostawca powiadomił nas o możliwej obecności małych kamieni, których spożycie może spowodować zadławienie - przekazał rzecznik Costa Coffee.

Food Standards Agency wydała ostrzeżenie w sprawie wycofania produktów.