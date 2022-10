Cukiernictwo ma teraz swój dobry czas

Mimo trudnych czasów, cukiernictwo premium przeżywa rozkwit. Otwierają się nowe miejsca, sypią się nagrody, pojawia się wielki podręcznik ciastkarstwa.

W rozmowie z horecatrends.pl Łukasz Smoliński, współzałożyciel i prezes DESEO Patisserie & Chocolaterie mówił, że w planach jest otwarcie DESEO w łódzkiej Fuzji w kwietniu 2023 r.

‘’Lokalizacja we Wrocławiu jest w zaawansowanej fazie rozmów, jest wybrany lokal. Trwają rozmowy na temat otwarcia lokalu w Sopocie, co mogłoby nastąpić wiosną przyszłego roku. Od listopada zeszłego roku działamy też w Poznaniu, w Starym Browarze’’ – wyliczał.

We wrześniu prezes Smoliński poinformował na social mediach cukierni, że na przełomie października i listopada 2022 roku Deseo otworzy wspólnie z marką Volvo Car Warszawa wyjątkowe miejsce przy Marszałkowskiej 89. Zapowiedział:

‘’Wyjątkową kawiarnię DESEO połączoną z wyjątkowym salonem Volvo. Jest i będzie to miejsce ciekawych koncertów, wydarzeń kulturalnych, miejsce spotkań z ciekawymi twórcami, mentorami, ludźmi biznesu’’.

Wypieki z ciasta francuskiego znikają

We wrześniu w Katowicach kawiarnia Kafej otworzyła na głównej ulicy miasta swój nowy koncept Słodki Kafej. Duży lokal dzieli się na część sprzedażową, inspirowaną światem ‘’Alicja w Krainie Czarów’’ oraz pracownię cukierniczą. Na miejscu powstają wyroby z ciasta francuskiego: croissanty, muffiny, pain au chocolat oraz desery sztukowe, czyli minitarty oraz blondie i brownie, ptysie, bezy czy słynny sernik baskijski.

Cukiernia od otwarcia przeżywa oblężenie. Z witryn znikają setki wypieków. Zainteresowanie wypiekami z francuskiego jest tak duże, że Słodki Kafej zdecydował się skupić na nich w konkretne dni: wtorek, czwartek i sobotę, żeby zaspokoić zainteresowanie gości.

Silna słodka reprezentacja

Na ‘’La Liste’’, liście promującej najlepsze cukiernie na świecie znalazło się aż 10 lokali z Polski. Według La Liste cukiernictwo to obecnie jeden z przodujących trendów kulinarnych, a cukiernicy należą do liderów gastronomii. Na dziesięć polskich cukierni wyróżnionych przez La Liste siedem znajduje się w Warszawie, a pozostałe trzy w Gdańsku, Zakopanem i Legionowie. Najlepsze cukiernie w Polsce według tego rankingu to:

Pracownia Zagoździński, Warszawa

Pijalnia Czekolady E.Wedel , Warszawa, ul. Szpitalna 8

Lukullus, Warszawa

Słodki Słony, Warszawa

Odette, Warszawa

A. Blikle, Warszawa, ul. Nowy Świat 33

Café Bristol, Warszawa

Monsieur Armand, Gdańsk,

Góralska Tradycja, Zakopane,

Piekarnia Brodzik Naturalnie, Legionowo





Podręcznik do najprzyjemniejszego zawodu świata

W listopadzie znana warszawska cukiernia Lukullus wyda podręcznik cukiernictwa ‘’Nowe ciastkarstwo’’. Książka jest zaadresowana do cukierniczek i cukierników oraz tych, którzy chcieliby nimi zostać. Jak zapowiada cukiernia, publikacja będzie zawierała ‘’receptury na wszystkie nasze ciastka: podane co do grama i opisane krok po kroku’’.

‘’To jest książka, o jakiej sami marzyliśmy, kiedy zaczynaliśmy pracę. Napisana z myślą o cukierniczkach i cukiernikach oraz wszystkich, którzy chcieliby nimi zostać. To jest nasza próba odnalezienia języka rzemiosła i nakreślenia mapy najprzyjemniejszego zawodu świata’’ - piszą właściciele cukierni Lukullus.

Będzie to aż 75 przepisów, 200 receptur na półprodukty, 400 haseł z teorią oraz historią ciastkarstwa. Znajdą się w niej również słodkie mapy Paryża i Warszawy. Przedsprzedaż książki już ruszyła, a cukiernia Lukullus uchyla rąbka tajemnicy, publikując zdjęcia z ‘’Nowego ciastkarstwa’’.