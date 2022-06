Czy HoReCa jest otwarta na nowe inwestycje w sprzęt? (WIDEO)

Daniel Springer, Director Sales and Operations w Melitta Professional, w rozmowie z horecatrends.pl ocenił obecną sytuację na rynku HoReCa w Polsce. Czy hotele, restauracje i kawiarnie aktualnie chętnie inwestują w nowy sprzęt?

Do kogo Melitta Professional kieruje swoją ofertę?

Interesuje nas cały sektor HoReCa. Wszystkie hotele, biura, restauracje, ale też główne duże sieci na polskim rynku, duże sklepy czy sieci kawiarni. Chcemy być wszędzie tam, gdzie jest potrzeba profesjonalnych ekspresów do kawy. Mamy duże portfolio i oferujemy je na cały sektor HoReCa, w tym do dużych sieci jak Ikea czy McDonald’s, gdzie dostarczamy nasze ekspresy do kawy.

Czy sektor HoReCa jest otwarty na nowe inwestycje w sprzęt?

Trochę trudniej jest po okresie pandemii inwestować w profesjonalne ekspresy do kawy, bo są one dosyć drogie, ale jesteśmy tak przygotowani, że oferujemy bardzo atrakcyjne oferty dla klienta. Na przykład nasi klienci mogą wynająć maszynę lub ją leasingować. Są różne opcje współpracy i te opcje są bardzo atrakcyjne dla klienta, bo nie musi on inwestować od razu dużo pieniędzy, tylko inwestować przez kilka lat w maszynę, a ma od razu profesjonalny sprzęt do kawy. Od razu możemy sprzedać mu naszą kawę, bo mamy swoją palarnię kawy. Jesteśmy atrakcyjni, żeby klient wybierał dla siebie najlepszą ofertę według potrzeby.

Jak ocenia Pan sytuację na rynku surowca?

Troszkę jest stabilniej. Widać, że ceny kawy zatrzymały się. Niestety jeszcze jest bardzo duży level ceny kawy. Ostatni rok musieliśmy o ok. 100 proc. przedłużyć cenę na kawę. Ciężko jest powiedzieć, co będzie w przyszłym roku. Na razie jest stabilnie, ale może być tak, że ceny będą szły do góry.

A jak wygląda sytuacja z dostępnością sprzętu i komponentów? Czy w tym sektorze zawirowania uspokoiły się?

U nas to dobrze wygląda, bo mamy dużo dostawców w Europie i nie jesteśmy zależni od dużych dostawców z Chin. To nam dużo pomaga. I jak widzieliśmy, że pandemia będzie nam się przedłużać, to postanowiliśmy więcej inwestować w części do maszyn, żeby mieć je na miejscu, w magazynie, w razie potrzeby jak klient zamawia maszyny. Mamy komfortową sytuację, że nie brakuje nam części do produkcji maszyn.