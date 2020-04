View this post on Instagram

Deseo - jak ratować biznes cukierniczy? (wideo) Zarządzana przez Łukasza Smolińskiego warszawska cukiernicza marka Deseo nie poddała się kryzysowi, szybko odrobiła lekcje z epidemii i postawiła na zorganizowane dostawy w całej Polsce. Efekt? Wzrost sprzedaży w okresie przedświątecznym i całościowy spadek obrotów "jedynie" na poziomie 10-15 proc.! . @deseo_patisserie #deseopatisserie #deseo #ciastka #cukiernictwo #cukiernie #cukiernia #patisserie #koronawirus #coronavirus #epidemia #pandemia #dostawy #delivery #fooddelivery #nawynos #horecatrends #linkwbio