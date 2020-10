Deseo: najpierw akceptujemy smak, a później liczymy koszty (wideo)

- Uczciwa gastronomia opierająca się na wysokiej jakości składnikach nie może kosztować mało - mówi w szczerej rozmowie z Horecatrends.pl, Łukasz Smoliński, CEO Deseo Patisserie & Chocolaterie, w której opowiada o trudnych początkach marki, jej filozofii, planach rozwoju oraz o tym, jak skutki pandemii można przekuć w sukces!

Autor: Paulina Piwowarek, www.horecatrends.pl Data: 06 października 2020 11:39

Podczas lockdownu Deseo rozwinęło segment dostaw, ograniczając przy tym udział firm zewnętrznych. Z jakim rezultatem?

- Rezultat był niezwykle pozytywny, nie tylko od strony finansowej. Pochodną dostaw było także zainteresowanie naszą ofertą franczyz. Średnia sprzedaż e-sklepu, który przecież nie jest naszym kluczowym źródłem przychodów, w okresie sprzed pandemii to 3,5 tys. zł miesięcznie. W tych miesiącach kluczowych, pandemicznych ten wzrost była nawet 20-30-krotny i osiągnął w szczytowym miesiącu kwietniu około 130 tys. zł sprzedaży brutto. To wartość sprzedaży względnie dobrze funkcjonującego lokalu naszej sieci - tłumaczy CEO Łukasz Smoliński.

Gros sprzedaży z sukcesem odbywała się poprzez media społecznościowe. - Tu na pewno pomaga nasze doświadczenie. Zarząd firmy jest związany z branżą reklamową i marketingową już od wielu lat. Będąc aktywnym zawodowo w social media człowiek uczy się wywierania wpływu na ludzi. Staramy się jednak budować naszą markę na pozytywnych emocjach i zachęcać do kupowania naszych produktów - mówi współautor bloga kulinarno-podróżniczego Tasteaway.pl, który dał się niejednokrotnie poznać za dobry smak.

Lokale Deseo działają w Warszawie, a dowozy funkcjonowały właściwie na terenie całej Polski. Jak tłumaczy Łukasz Smoliński, to w dużej mierze zasługa bloga Tasteaway.pl, który ma ogromne zasięgi. Ale nie tylko.

– Konsumenci cenią naszą markę za produkty. Jesteśmy reprezentantami butikowego cukiernictwa, które wzniosło polskie cukiernictwo na wyższy poziom, i które można już porównać z poziomem międzynarodowym. Naszą działalnością interesują się osoby nie tylko z Warszawy i nie tylko goście lokali, ale również ludzie związane z branżą gastronomiczną – mówi prezes Deseo.

Fenomen Deseo to na pewno media społecznosciowe i dialog z klientem oraz pięknie podane nietuzinkowe ciastka. Co jeszcze można dodać? – Szczerość i uczciwość – podkreśla Łukasz Smoliński.

- Będąc blogerami od lat recenzujemy gastronomię. I to co nam często przeszkadzało to właśnie brak uczciwości. (…) Postanowiliśmy iść zupełnie inną drogą. Uczciwość i szczerość wyrażamy poprzez styl zarządzania, poprzez stosunek do gości, współpracowników oraz oczywiście poprzez produkt i składniki, jakich używamy – mówi.

I podkreśla, że Deseo to także szczera komunikacja. – W swojej historii nie mieliści tylko tych "tłustych" lat. Większość naszej historii to bardzo "chude" czasy. Nigdy nie ukrywaliśmy, że mieliśmy sporo problemów, ale mamy teraz receptę na wyjście z kryzysu – dodaje.

Jaką? – Stwierdziliśmy, że chcemy robić desery, które sami chcielibyśmy jeść. Przez długi okres czasu nie patrzyliśmy zupełnie na koszty przez pryzmat excel’a. Patrzyliśmy tylko i wyłącznie na walory smakowe i wygląd naszych produktów. Chcieliśmy zachęcić innych do naszego gustu cukierniczego. I nam się to po prostu udało. Excel wszedł dopiero w ostatnich roku czy dwóch latach, ale jest używany zupełnie inaczej aniżeli w wielu biznesach gastronomicznych. Nasza filozofia zakłada, że na samym początku akceptujemy smak, a dopiero później liczymy koszty. Nie zdarzyło się jeszcze w naszej historii, że podczas prac nad jakimkolwiek produktem redukowaliśmy składniki. Dostosowujemy cenę do produktu, stad jesteśmy chyba jedną z najdroższych cukierni w Polsce. Uczciwa gastronomia opierająca się na wysokiej jakości składnikach nie może kosztować mało - komentuje Smoliński.