Deseo wprowadza opłatę serwisową w cukierniach. Inni pójdą tym śladem?

Deseo: Opłata serwisowa

- Od kilku dni, przy zamówieniach obsługiwanych na miejscu, wprowadziliśmy opłatę serwisową w wysokości 5% wartości rachunku - poinformował Łukasz Smoliński.

Prezes Deseo wytłumaczył, że związane jest to z pogarszającą się rentownością całej branży. Dodał jednocześnie, że w przypadku braku zadowolenie z obsługi, można odmówić uiszczenia opłaty.

- Na pocieszenie napiszę, że jak na razie średnia wartość serwisu doliczanego do rachunku za konsumpcję na miejscu wynosi za ostatnie dni zawrotne 3 zł, więc nie zbiedniejecie;) Jest to moja decyzja i ponoszę za nią osobistą odpowiedzialność. Wierzę jednak, że robię to dla dobra nas wszystkich - zespół już się trzęsie, że będzie się musiał jeszcze bardziej spinać, bo za ich pracę musicie dodatkowo płacić, nawet symbolicznie, ale jednak, a moim celem jest doskonalenie Waszych doświadczeń z wizyty w DESEO - argumentuje.

Czy będziemy płacić za obsługę w lokalach?

Zdaniem Łukasza Smolińskiego, już wkrótce opłata serwisowa stanie się w całej gastronomii standardem.

- Niestety musimy się wszyscy przyzwyczaić, że Obsługa w lokalu nie jest za darmo, a serwis już bądź w ciągu bardzo krótkiego czasu stanie się w Polsce standardem. W restauracjach już się stał. Będziemy wszyscy chodzili do bezobsługowych Żabek albo płacili za obsługę - odwrotu od tej sytuacji już nie ma - dodał.