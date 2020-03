Etno Cafe w gronie 1000 najszybciej rosnących firm w Europie wg Financial Times

View this post on Instagram

Uber Eats świętuje 3 urodziny w Polsce Uber Eats obchodzi 3 urodziny w Polsce. Pierwszym posiłkiem dowiezionym prosto pod drzwi użytkownika przez dostawcę Uber Eats były belgijskie gofry z warszawskiej restauracji Waff’love. #uber #ubereats #apka #aplikacja #aplikacjamobilna #zamawianiejedzenia #zamawianiejedzeniaonline #dowoz #dowózjedzenia #jedzenie #delivery #urodziny #3urodziny #ubereatswpolsce #polska #gastronomia #horeca #horecatrends @ubereats @waflove.pl