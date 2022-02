Gdzie i jaką kawę kupują Polacy najczęściej na wynos?

Jak wynika z najnowszego raportu OOH Café ARC Rynek i Opinia, najpopularniejszymi miejscami, w których kupujemy gotową do spożycia kawę są stacje paliw oraz sklepy spożywcze. Te punkty w zestawianiu wyprzedziły m.in. kawiarnie.

Niemal połowa świeżo przygotowywanych kaw, gotowych do spożycia, kupowanych poza domem jest sprzedawana na stacjach paliw. Na drugim miejscu znalazły się sklepy spożywcze, które wyprzedziły kawiarnie, restauracje i bary szybkiej obsługi typu fast food.

Które grupy społeczne kupują kawę na wynos na stacjach paliw w sklepach?

Według badania klienci stacji paliw kupujący kawę na wynos to przede wszystkim mieszkańcy wsi (grupa ta stanowi 37% kupujących w tym kanale) i małych miast (do 49 tys. mieszkańców (27%). Patrząc na ich wiek – największe grupy stanowią osoby w wieku od 35 do 44 lat (30%) oraz od 25 do 34 lat (24%), natomiast zdecydowanie najmniejszą grupą są tu osoby w wieku od 18 do 24 lat (6%).

W sklepach spożywczych kawę kupują niemal w takim samym stopniu wszystkie grupy wiekowe. Najwyższy odsetek stanowią osoby w wieku od 45 do 54 lat (26%), osoby od 35 do 44 lat (25%) oraz od 25 do 34 lat (22%).

Kawa kupowana w kawiarniach sieciowych, choćby ze względu na swoją lokalizację, cieszy się największą popularnością wśród mieszkańców największych miast – stanowią oni 28%. Patrząc na wiek klientów kupujących kawę w kawiarniach sieciowych to najwyższy odsetek stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat (29%) oraz od 35 do 44 lat (25%).

Jaka kawa jest kupowana poza domem najczęściej?

Każda z najczęściej wybieranych kaw ma swoich zwolenników w poszczególnych grupach wiekowych.

Wśród klientów wybierających espresso najwyższy jest odsetek osób w wieku od 55 do 65 lat (25%), najniższy zaś osób z najmłodszej grupy wiekowej (18-24) – 7%. Pozostałe grupy wiekowe są reprezentowane w takim samym stopniu wśród smakoszy tego rodzaju kawy (po 23%).

Wśród klientów wybierających kawę latte i latte macchiato najwyższy jest odsetek osób w wieku od 35 do 44 lat (32%), najniższy zaś osób z najmłodszej grupy wiekowej od 18 do 24 lat (10%) i z najstarszej badanej grupy wiekowej od 55 do 65 lat (12%).

Wśród klientów wybierających cappuccino taki sam (24%) jest odsetek osób w wieku od 25 do 34 lat oraz od 35 do 44 lat. Najniższy jest odsetek osób najmłodszych w wieku od 18 do 24 lat (11%).

– O ile kilka czy kilkanaście lat temu dobrą jakościową kawę można było kupić tak naprawdę głównie w kawiarniach, o tyle obecnie – ze względu na dostępność i technologię ekspresów do kawy jak również podążanie za potrzebami klientów – liderami są stacje paliw, do których od dwóch lat dołączają sklepy detaliczne, które już wyprzedziły miejsca typowo gastronomiczne. Sprzedaż kawy jest bardzo opłacalną usługą. W przypadku stacji paliw obserwujemy od lat zmianę modelu biznesowego od sprzedaży paliwa po sprzedaż innych usług, ułatwiających czy uprzyjemniających podróż. Stąd coraz szersza oferta kawowa czy gastronomiczna – komentuje dr nauk ekonomicznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

– Warto podkreślić, że w dużym stopniu pandemia zmieniła modele zakupu kawy na mieście. Po pierwsze w czasie lock downów konsumenci przeszli na model picia kawy w domu. Wzrosła sprzedaż ekspresów do kawy. Cały rynek gastronomiczny, w tym kawowy stracił na pandemii. Jednocześnie zyskały w obszarze sprzedaży kawy stacje paliw i sieci sklepów detalicznych, których nie dotknęły ograniczenia pandemiczne. Wydaje się, że ten rok może pozytywnie wpłynąć na powroty do kawiarni, choćby ze względu na to, że sprzyjają one spotkaniom towarzyskim, których w czasie pandemii mieliśmy niedosyt – dodaje.