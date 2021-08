Gdzie pijemy kawę? Top 5 miejsc

Odsetek osób pijących kawę poza domem jest już niemal taki sam jak przed pandemią. Po gorszym roku pandemicznym Polacy wrócili do spożywania kawy na mieście – obecnie odsetek osób pijących kawę poza domem wynosi 49%. Nadal najpopularniejszymi miejscami spożywania kawy poza domem są kąciki kawowe na stacjach paliw, jednak w porównaniu z poprzednimi latami nieco straciły na popularności – wynika z najnowszego badania Café Monitor ARC Rynek i Opinia.

W 2020 roku naznaczonym pandemią odsetek osób pijących kawę poza domem był niższy niż w poprzednich latach. Obecny rok, 2021, przyniósł zmianę i już połowa badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 30 dni piła kawę poza domem.

Gdzie najczęściej pijemy kawę?

Miejsca, które najbardziej zyskały na popularności w porównaniu z ubiegłym rokiem to lodziarnie i lodziarnio-kawiarnie (+13 p.p.), kawiarnie sieciowe (+5 p.p. z 24% do 29%) oraz kawiarnie nie sieciowe (+5 p.p. z 21% do 26%). Nadal najczęściej pijemy kawę na stacjach paliw, chociaż w tym wypadku zauważalny jest spadek popularności tego miejsca o 5 p.p. względem poprzednich lat.

Warto zauważyć, że sklepy spożywcze, które oferują kawę stosunkowo od niedawna znalazły się na ósmej pozycji wśród miejsc, gdzie najczęściej spożywana jest kawa – 30% badanych przyznało, że pije tam kawę, co oznacza wzrost o 3 p.p. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Liderzy znajomości spontanicznej (miejsca z możliwością zakupu gotowej kawy):

• Kąciki na stacjach paliw: Stop Cafe na stacji Orlen (50%)

• Sklepy convenience: Żabka (49%)

• Kawiarnie sieciowe: Starbucks (18%)

Jaką kawę najczęściej piją konsumenci poza domem?

Najczęściej kupowanym rodzajem kawy jest latte i espresso (po 28% wskazań). 71% respondentów korzysta z mleka do kawy, przy czym 59% wybiera klasyczne mleko z laktozą, zaś 12% - różne rodzaje mleka bez laktozy.

Warto zauważyć, że jako nowość pojawiło się zjawisko zamawiania kawy z dowozem. Niemal co piąty badany. Ciągu ostatniego roku korzystał z tej opcji. Aplikacją, przez którą konsumenci kawy najczęściej zamawiali kawę z dowozem jest Pyszne.pl.

Zwyczaje związane z korzystaniem z oferty gastronomicznej, w tym miejsc oferujących kawę, zmieniają się w ostatnim czasie, zależnie od etapów pandemii. Widać jednak, w porównaniu z poprzednim rokiem, że Polacy chętniej korzystają z miejsc z założenia przeznaczonych do konsumpcji kawy, czyli kawiarni, lodziarni oraz lodziarnio-kawiarni. Warto zwrócić uwagę właśnie na lodziarnie, które poszerzyły swoją ofertę o różne rodzaje kawy. Jak widać był to dobry krok, bo Polacy chętnie z tej oferty korzystają. Pojawiła się też nowa opcja, zamawiania kawy z dowozem. Ma to na pewno związek z pandemią, jednak trudno na tym etapie ocenić, czy to zjawisko na dłuższą metę się utrzyma. Na pewno szersza oferta kawiarni, również w zakresie np. słonych przekąsek jak również łatwość zamówienia przez odpowiednią aplikację przyczyniły się do rozwoju tej usługi. Na pewno warto w dłuższej perspektywie przyglądać się temu zjawisku – komentuje Natalia Sieroń, badaczka z ARC Rynek i Opinia, autorka raportu Cafe Monitor 2021.