Green Caffè Nero otwiera nowe lokale w Warszawie i Krakowie

Green Caffè Nero: Nowe lokale

Kawiarnie Green Caffè Nero otworzyły dwa nowe lokale – w Warszawie oraz w Krakowie. Kawiarnia typu express w budynku Generation Park Y w Warszawie jest w formie wyspy.

− Nowa kawiarnia Green Caffè Nero w budynku Generation Park Y w Warszawie to kolejny dowód na to, że ludzie pracujący przy rondzie Daszyńskiego wciąż są głodni Green Caffè Nero. Nasza kawiarnia jest nietypowa w wielu aspektach. Znajduje się przy największej „żywej” ścianie w Polsce – ma ona 22 metry długości oraz 15 metrów wysokości. Ścianę tworzy ponad 6000 roślin kilkudziesięciu gatunków, co stanowi idealne tło dla naszej kawiarni. Goście mogą napić się espresso z nowego modelu ekspresu Faema President – mówi Bartosz Dudra, manager operacyjny sieci Green Caffè Nero.

Green Caffè Nero inwestuje także w Krakowie, gdzie 2 czerwca otwarto już 6 kawiarnię w mieście. Jedyne 400 m dzieli nowe miejsce od Rynku Głównego, a w minutę można dojść stamtąd na zielone Krakowskie Planty.

− Nasz lokal przy Karmelickiej 16 pretenduje do miana krakowskiego flagowego punktu Green Caffè Nero. To nie dziwi – kawiarnia ma 220 m2 i ponad 100 miejsc siedzących. Pierwsi goście byli zachwyceni jej wystrojem. Aranżacja wnętrza jest bardzo interesująca: od wejścia zdecydowanie elegancka – podłogi z hiszpańskiego marmuru, drewniany, bogato rzeźbiony bar i kryształowe żyrandole, o wadze blisko pół tony. Jednak w głębi lokalu można dostrzec dużo bardziej surową jego część − odsłonięte cegły, surowe tynki, fragmenty blachy. W kawiarni znajduje się także kameralny pokój i jak zawsze − biblioteka. Każdy znajdzie tutaj przestrzeń dla siebie. – powiedziała Joanna Kowalik, kierowniczka regionalna w Krakowie.