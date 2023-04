Grupa Lavazza przejęła francuską firmę MaxiCoffee

Grupa Lavazza: Wyniki finansowe za rok 2022

Grupa Lavazza ogłasza wyniki finansowe za rok 2022 oraz zakończenie operacji przejęcia francuskiej firmy kawowej MaxiCoffee, o której po raz pierwszy poinformowano 28 listopada zeszłego roku.

Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, która spowodowała gwałtowny wzrost cen kawy oraz energii, gazu, usług logistycznych, frachtowych, a także materiałów opakowaniowych, Lavazza odnotowała zadowalające wyniki – rentowność firmy utrzymała się na dobrym poziomie, podobnie jak w poprzednim roku. Wszystko dzięki zaabsorbowaniu przez firmę wzrastających kosztów, co pozwoliło znacząco odciążyć konsumentów. Decyzja ta okazała się słuszna – wzrost sprzedaży nastąpił na wszystkich światowych rynkach.

„Wyniki za rok 2022 stanowią kolejny wielki krok dla rozwoju naszej firmy. Pomimo szczególnie trudnych warunków, udało nam się utrzymać wzrost obrotów i marżę na poziomie z lat poprzednich. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu na wszystkich szczeblach firmy. Realizacja strategii międzynarodowego wzrostu w połączeniu z ograniczeniem kosztów dała bardzo zadowalający efekt” – komentuje Antonio Baravalle, dyrektor generalny Lavazza Group. „Lavazza skupia się teraz na kwestiach bieżących, związanych ze wzrostem tegorocznych kosztów, które będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki biznesowe”.

Obroty wzrosły zarówno w sektorze detalicznym, jak i OOH, który zanotował wzrost o 26% w wyniku zwiększenia wolumenu. Segment ziaren wciąż wzrasta i również w tym roku okazał się najbardziej dynamiczny. Patrząc na 15 głównych obszarów geograficznych, w których działa Lavazza, segment ziaren odnotował 1,4% wzrostu udziału w rynku w stosunku do roku 2021, podczas gdy firma zyskała 1,5 punktu udziału w wyniku 12% wzrostu.

W segmencie kapsułkowym, który pozostaje najbardziej konkurencyjny, Lavazza kontynuuje realizację planu wprowadzenia na rynek kapsułek aluminiowych.

Analizując poszczególne rynki, Lavazza odnotowała wzrost sprzedaży w oparciu o wartość w kanale sprzedaży detalicznej w Niemczech o 18%, w Stanach Zjednoczonych o 14%, a w Polsce aż o 28%! Włochy i Francja również odnotowały wzrost odpowiednio o 1,5% i 6%, po spadku w roku 2021.

EBITDA Lavazzy wyniosła 309 milionów euro, EBIT wyniósł 160 milionów euro, a zysk netto 95 milionów euro, w porównaniu do 105 milionów euro w roku ubiegłym. Na koniec 2022 roku firma zanotowała obroty w wysokości 136 milionów euro, co potwierdza jej stabilność finansową.

Lavazza kontynuuje integrację kryteriów ESG w swoim modelu biznesowym. Z jednej strony, opracowała już ustrukturyzowany program działań mających na celu zaangażowanie społeczności, w których działa i tworzenie wspólnej wartości, generując pozytywny wpływ na środowisko. Firma angażuje się również w walkę ze zmianami klimatycznymi, dążąc do osiągnięcia celu, jakim jest zerowy wpływ emisji dwutlenku węgla generowanego w całym łańcuchu dostaw, poprzez wdrożenie strategii „Roadmap to Zero”. Strategia ta opiera się na trzech poziomach działań: pomiarach wpływu, planach redukcji i planach offsetowych. Mówiąc bardziej szczegółowo, Grupa kontynuuje wdrażanie „Sustainable Packaging Roadmap”, której celem jest doprowadzenie do tego, aby do 2025 opakowania produktowe nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

Podobnie jak w poprzednich latach, Lavazza opublikuje w czerwcu swój Raport Zrównoważonego Rozwoju, sporządzony według standardów określonych przez Global Reporting Initiative - wiodący międzynarodowy punkt odniesienia dla raportowania wyników zrównoważonego rozwoju. Raport zrównoważonego rozwoju poddany audytowi jest analizowany. Ocena dotyczy wpływu na środowisko, który jest efektem działań podjętych przez firmę. W raporcie określone zostały cztery priorytetowe filary zrównoważonego rozwoju, na których Lavazza chce się skupić: równość płci, godna praca i wzrost gospodarczy, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania na rzecz klimatu. Realizację celu dotyczącego równości płci Lavazza rozpoczęła już w 2020 roku wdrażając program Gap Free, który ma na celu promowanie równych szans i przełamywanie wszelkich barier. W związku z tym na początku 2023 roku Lavazza uzyskała we Włoszech certyfikat EDGE pierwszego stopnia (Economic Dividends for Gender Equality).

28 grudnia 2022 władze podatkowe przyznały firmie status Collaborative Compliance. Jest to wyraz uznania dla wieloletniej koncentracji firmy na procesach zgodności podatkowej, które są zakorzenione w jej Kodeksie Etycznym i Strategii Podatkowej, a także w pozytywnej ocenie przez Władze Podatkowe wewnętrznego systemu zarządzania i monitorowania ryzyka podatkowego.

Ponadto 31 marca 2023 roku po uzyskaniu zgody francuskiego urzędu ds. konkurencji, spraw konsumenckich i nadużyć finansowych (DGCCRF) – zakończono przejęcie MaxiCoffee. Francuska firma, z około 1500 współpracownikami, osiąga obroty rzędu 300 milionów euro i kieruje swoją ofertę zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw poprzez platformę e-commerce, sieć 60 agencji sprzedaży w całej Francji, swoją École du Café oraz concept stores. Platforma oferuje wybór 8000 produktów, ponad 350 różnych marek kawy (ziarnistej, mielonej i w kapsułkach), a także szeroki wybór ekspresów do kawy, młynków i akcesoriów.

Grupa Lavazza przejmuje MaxiCoffee

„Kontynuujemy strategię ekspansji międzynarodowej i wzmocnienia biznesu na kluczowych rynkach. MaxiCoffee będzie miało całkowicie odrębny i niezależny zarząd, zachowując swój udany model biznesowy w nienaruszonym stanie” – powiedział Antonio Baravalle, prezes Lavazza Group.

Christophe Brancato, założyciel MaxiCoffee Group, nadal będzie posiadał udziały w firmie. Pozostaje również jej prezesem, aby kontynuować rozwój zapoczątkowanego przez siebie modelu biznesowego, wzmacniając skonsolidowane relacje z klientami, konsumentami kochającymi kawę oraz partnerami-dostawcami.