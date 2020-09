Grycan dołączył do aplikacji Too Good To Go

Sieć lodziarni Grycan-Lody od pokoleń dołączyła do Too Good To Go – inicjatywy, której celem jest zapobieganie marnowaniu żywności. Teraz pysznymi domowymi ciastami czy sokami 100% z owoców będzie można się rozkoszować w super atrakcyjnej cenie, odbierając je w 14 lokalach sieci.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 30 września 2020 12:19

Firma Grycan od lat stosuje zasady „zero waste” poprzez maksymalne wykorzystanie składników do produkcji soków, ciast, czy lodów. Grycan nie marnuje żywności również dzięki zamrażaniu surowców i pracy na niskich zapasach wyrobów gotowych. Teraz paczki z produktami, których termin przydatności do spożycia się zbliża, a nie zostały sprzedane, będzie można nabyć w niższej cenie za pośrednictwem aplikacji i odebrać je w lokalu.

– Bardzo się cieszymy, że możemy być przykładem dla innych polskich firm i pokazywać, że można inaczej, niż spisywać pyszne produkty na straty. Dzięki Too Good To Go mamy gwarancję, że nasze ciastka przygotowywane ręcznie we własnych pracowniach cukierniczych się nie zmarnują – mówi Małgorzata Grycan, współwłaścicielka sieci Grycan – Lody od pokoleń.

Aplikacja Too Good To Go, która daje szansę niesprzedanym produktom ma już ponad 1300 partnerów w całej Polsce, w tym sieci cukierni, piekarni, kawiarni i setki lokalnych restauracji

i kawiarni.

– Każdemu cukiernikowi pęka serce, gdy widzi, jak idealnie pyszne i świeże wypieki na koniec dnia lądują w koszu. Nie musi tak być! To świetnie, że tak znana marka, jak Grycan, która od pokoleń stawia wysoko poprzeczkę w branży cukierniczej, dołącza do Too Good To Go – powiedziała Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.