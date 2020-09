Jabeerwocky: przetrwaliśmy lockdown, ale kilka zaprzyjaźnionych pubów niestety nie

Po przerwie spowodowanej pandemią Jabeerwocky wróciło do działania ze zdwojoną siłą i ma zakusy na więcej. W ciągu 2-3 miesięcy właściciel pubów planuje uruchomienie własnego browaru koło Pruszkowa oraz otwarcie kolejnych lokali. O strategii rozwoju marki opowiada Rafał Kowalczyk, właściciel marki i browaru Jabeerwocky.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 10 września 2020 09:09

Puby Jabeerwocky ponownie są czynne dla gości. Jak poradziliście sobie z pandemią i lockdownem?

Nasza strategia przewidywała produkcję kontraktową podczas budowy naszego browaru, a 90% z niej to były piwa butelkowe ostatecznie przeznaczone do sprzedaży w detalu. Mogę śmiało powiedzieć, że jako browar nie dokładaliśmy do biznesu podczas tych kilku miesięcy pandemii. Nasze puby natomiast uzyskały obniżenie czynszów oraz skwapliwie skorzystały z „tarcz ratunkowych”. Dzięki nim pracownicy dostali postojowe, a my nie musieliśmy płacić cesarzowi co cesarskie. Nie oznacza to, że jest ok. Pandemiczny czas przyniósł straty, jak chyba w większości rynku HoReCa. Mamy nadzieję, że jesień nie będzie „powtórką z rozrywki”.

A jak oceniasz działalność pubów z piwami kraftowymi po lockdownie?

My przetrwaliśmy, ale kilka z zaprzyjaźnionych pubów niestety nie. Podstawą każdego biznesu jest wiara w powodzenie przedsięwzięcia. Wszyscy chcą, ale pewne rzeczy nie zależą od nas. Warszawa to specyficzny rynek – wiele firm nie wróciło z home-office, turyści to rzadkość, a my odczuwamy złą synergię lata i pandemii – ludzie wolą wybyć nad Wisłę, nad Zalew Zegrzyński, wyjechać w plener. W tym roku nie tylko samo lato, ale również dystans społeczny jest powodem obniżenia sprzedaży. W innych miastach może być inaczej – nasz franczyzowy pub w Poznaniu bije rekordy, mogą pochwalić się dobrą frekwencją. Ostatnio wizytowałem Wrocław przy okazji wykładów z sensoryki piwa na Uniwersytecie Przyrodniczym i tam obrazek był już mniej optymistyczny – pewien lokal, w którym zawsze tętniło życie był pusty, to smutny widok.

Przywołałeś Wasz franczyzowy pub w Poznaniu. Jakie są dalsze plany związane z rozwojem marki Jabeerwocky? Nowe lokale, kolejna franczyza, współpraca z browarami?

Dzisiaj nasza strategia rozwoju marki Jabeerwocky jest już określona. Pracujemy nad rozwojem sieci naszych barów – póki co mamy 3 puby, ale rozmawiamy z dwoma innymi miastami oraz równolegle rozwijamy browar – tam będzie miała miejsce nowoczesna i wydajna produkcja przy zachowaniu tradycji i rzemieślniczego charakteru trunków. Mamy nadzieję również wspierać naszych dystrybutorów, np. poprzez działania w social media i reklamę. Jesteśmy po kilku takich projektach wsparcia sklepów sieci reklamą i wiemy, że to działa. Konsumenci mogą dowiedzieć się o naszych produktach nawet podczas zakupów w takim sklepie.

