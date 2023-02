Jak zbudować sieć kawiarni w Polsce? (WYWIAD)

Nowe lokale pod szyldem So Coffee

Jakub Szymanek: Główne lokalizacje So Coffee to centra handlowe, ale mają Państwo również kawiarnie przy ulicy we Wrocławiu i na dworcu w Katowicach. Czy jest pomysł, żeby rozwijać się w kierunku otwierania lokali poza centrum handlowym?

Monika Kielak, dyrektor operacyjna So Coffee w Lagardère Travel Retail Polska: Tak, rozpatrujemy dalszy rozwój poza centrami handlowymi. Lokale przy ulicy jak najbardziej wpisują się w naszą strategię. Oczywiście bierzemy tu pod uwagę tylko dobre lokalizacje, bo to one stanowią o 80 proc., a może nawet 90 proc. sukcesu w gastronomii. So Coffee przy ulicy działa już m.in. w Kołobrzegu, w tym roku będziemy otwierać też uliczną kawiarnię w Katowicach – to jednak lokale franczyzowe. Więcej o naszym doświadczeniu mówi nasz własny lokal we Wrocławiu. Potrafimy go dobrze prowadzić, rozumiemy potrzeby tamtejszych gości.

Natomiast ciągle interesują nas centra handlowe. Mimo doświadczeń z pandemii wciąż przyglądamy się tym miejscom. Mamy też na uwadze mniejsze miasta, poniżej 200 tys. mieszkańców. Na pewno też interesują nas dworce kolejowe – ten rynek mamy zresztą bardzo dobrze spenetrowany jako grupa.

Powiedziała Pani o franczyzie. Czy będą Państwo stawiać na rozwój tego kierunku?

Obecnie mamy 5 kawiarni franczyzowych. Kolejna otwiera się w przyszłym roku. Głównie pracujemy na lokalach własnych, natomiast wierzymy w rozwój lokali franczyzowych i nasi franczyzobiorcy również w to wierzą. Naszym zdaniem ten rynek w Polsce jeszcze będzie się rozwijał i w oparciu o to przekonanie budujemy wartość dla naszych franczyzobiorców.

Wyzwania rynku kawy i kawiarni

Co jest obecnie największym wyzwaniem w budowaniu i działaniu sieci kawiarni w Polsce?

Patrząc na początek minionego roku, powiedziałabym, że największym wyzwaniem był rynek pracy, zatrudnianie pracowników i ich szkolenie.

Natomiast obecnie największym problemem jest wielowymiarowa inflacja, która wpływa na podwyższone koszty funkcjonowania kawiarni, w tym koszty energii, czynszów, zakupów towarów. Do tego dochodzą jeszcze koszty pracy i wynagrodzeń, które na przestrzeni ostatnich lat wzrosły o około 30 procent i dalej rosną. Optymalizacja tych kosztów i utrzymanie ich w pewnych ryzach jest wyzwaniem dla całej naszej branży i rynku.

Sytuacja jest tak dynamiczna, że ciężko przewidzieć i ocenić, co będzie dalej działo się w branży i to nie w perspektywie kilku lat, ale najbliższych sześciu miesięcy. To, co możemy zrobić na ten moment i co robimy, to skupiamy się na budowaniu doskonałości operacyjnej w kawiarniach. Chcemy mieć możliwie najlepszą jakość obsługi gości, serwowanych produktów, czystości kawiarni, bezpieczeństwa żywności. Dbamy o każdy element, który sprawia, że goście, którzy do nas przychodzą, chcą do nas wracać.

Mówiąc o inflacji i drożyźnie, wszędzie rosną ceny, czy u Państwa w kawiarniach również wzrosły ceny?

Cała nasza branża zmienia ceny. Nigdy nie chcieliśmy być pierwszymi, którzy je podnoszą i dopóki to tylko było możliwe, nie robiliśmy korekt. Niemniej w 2022 roku sytuacja zmusiła nas do tego, żeby zmienić politykę cenową i wprowadzić pewne podwyżki. Powodem były wyższe koszty zakupów i generalnie prowadzenia działalności.

