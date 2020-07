Janusz Palikot otwiera w Lublinie lokal z piwami rzemieślniczymi

Jeszcze w tym roku w Lublinie otwarty zostanie Alkoteka, pierwszy z dziesięciu w Polsce, flagowy lokal spółki Janusza Palikota - Alembik Polska. Wizytówką będą piwne krany samoobsługowe produkowane przez spółkę Cesarska. Za design wnętrz odpowiada warszawska agencja Mamastudio.

Trwają prace nad uruchomieniem pierwszego lokalu w Lublinie, który będzie mieścił się w samym centrum miasta na ul. Przechodniej 4. Największą atrakcją będzie alembik służący do produkcji destylatów, z kolei miłośników piwa przyciągną samoobsługowe krany piwne, które dostarczy producent - spółka Cesarska. W każdym lokalu będzie ok. 10-15 kranów z piwem rzemieślniczym, obok nich stanie szafka z dużą ilością szkła odpowiednim do różnego rodzaju piwa.

Mechanizm zamawiania piwa jest bardzo prosty: wystarczy po wejściu do lokalu przy kasie doładować kartę pre-paid na wybraną przez siebie kwotę, wybrać piwo i szkło, przyłożyć kartę do czytnika, wybrać pojemność i po chwili można delektować się smakiem świeżo lanego piwa. System umożliwia opcję degustacji, czyli np. za złotówkę można spróbować 2-3 łyków jednego rodzaju browaru i przejść do następnego kranu. Warto zaznaczyć, że krany są chłodzone, wyposażone w wyświetlacze pokazujące pomiar piwa w kegach, a dodatkowo mają myjki.

– CyberTap to atrakcja, która wyróżni nasze lokale. Po pierwsze, goście mogą samodzielnie nalewać sobie piwa, nie czekając w kolejce na obsługę barmańską. Po drugie, dużą zaletą jest degustacja – nim naleją sobie więcej, mogą skosztować dowolnego piwa nalewając kilkanaście mililitrów. Warto wspomnieć też o aspekcie społecznym: przy kranach tworzy się wyjątkowa atmosfera. Klienci rozmawiają ze sobą, wymieniają się uwagami, polecają sobie piwa. Pozytywnie zmienia się model konsumpcji. Klienci próbują więcej, ale nalewają sobie mniejsze ilości. Ich doświadczenie jest bardziej intensywne, a zadowolenie większe – podkreśla Tomasz Tarnowski ze spółki Cesarska.

