Kawa w delivery - to dobry moment na spopularyzowanie tego trendu (wideo)

Mamy ten „komfort", że już wcześniej byliśmy znani z dostawy oraz współpracowaliśmy z agregatorami, więc dostawa stanowiła sporą część biznesu. Teraz to zainteresowanie jest jeszcze większe, choć patrząc całościowo na liczbę zamówień, jest ich znacznie mniej niż przed epidemią - mówi serwisowi horecatrends.pl Joanna Zawada, Marketing Director Poland Papa John's