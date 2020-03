Kawiarnie nieczynne do odwołania. Starbucks, Costa Coffee i Green Caffe Nero wydają oświadczenia

View this post on Instagram

Zawieszona zostaje działalność wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów, kasyn i innych miejsc rozrywki 😷😷😷 . #koronawirus #coronavirus #coronavirüs #wirus #epidemia #pandemia #restaurant #restaurants #restauracja #restauracje #bary #bar #club #klub #kluby #kasyno #kasyna #linkwbio