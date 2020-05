View this post on Instagram

Rynek kawiarniany po kryzysie... Czy ulegną zmianom przyzwyczajenia Polaków i wydatki na kawę na mieście? - W kryzysie w latach 20. w Ameryce rozwinął się Hollywood. To oznacza, że ludzie potrzebują swojego rodzaju "oderwania od rzeczywistości", choćby na moment. Do takich przyjemności można zaliczyć także kawę i ciastko na mieście - mówi Krzysztof Kaliciński, konsultant, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, trener biznesu i coach