Koktajl bar Charlie przenosi działalność do sieci i zaprasza na degustacje online

Karim Bibars, współwłaściciel topowego warszawskiego koktajl baru Charlie, postanowił wykorzystać ekspercką wiedzę, pasję i umiejętności barmanów i przenieść swój biznes do świata online. Właśnie uruchomił zdalne degustacje alkoholi, dzięki którym goście bez wychodzenia z domu mogą poczuć się jak przy światowej klasy barze, gdzie od profesjonalnych barmanów dowiadują się ciekawostek o pochodzeniu i walorach trunków.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 18 listopada 2020 12:19

Od połowy października gastronomia mogła funkcjonować, ale tylko do godz. 21:00, co właściwie oznaczało zamknięcie koktajl barów, bo tego typu lokale odwiedza się dopiero późnym wieczorem. Pandemia przyniosła już wiele zamknięć barów i restauracji, a jej skutki będą odczuwalne w tej branży jeszcze przez długie miesiące. Z uwagi na charakter takich lokali ich „sezon” trwa od września do maja, bo w cieplejsze dni, kiedy obostrzenia i skala pandemii były łagodniejsze, klienci woleli spotykać się w lokalach z ogródkami lub nad Wisłą. W tym roku przez większość sezonu zarobkowego ekskluzywne koktajl bary w Polsce pozostają więc zamknięte.

Twórcy warszawskiego baru Charlie postanowili działać. Mimo że ich lokal został tymczasowo zamknięty, jego barmani pozostają w kontakcie z gośćmi poprzez webinary Charlie’s Tasting Club. W ramach Charlie’s Tasting Club w wybranym przez gości terminie odbywa się szkolenie w wirtualnym pokoju degustacyjnym, gdzie wspólnie z Karimem Bibarsem uczestnicy biorą udział w profesjonalnej degustacji. Materiały niezbędne do szkolenia, wśród których jest profesjonalny kieliszek degustacyjny, są dostarczane wcześniej pod wskazany adres, a chwilę przed szkoleniem wystarczy przygotować swoje stanowisko i być gotowym na telekonferencję.

– Od wielu miesięcy widujemy się z bliskimi online, a takie warsztaty o whisky czy rumie są ciekawym urozmaiceniem spotkania towarzyskiego przed komputerem. Prowadzimy degustacje whisky z okazji imienin, gdzie członkowie rodziny zasiadają w różnych zakątkach Polski, żeby wspólnie uczcić ten wieczór. Pojawiają się też zdalne wieczory kawalerskie, 50-te urodziny i imprezy firmowe. Taka merytoryczna pogawędka o trunkach świetnie przełamuje lody na przyjęciach online – mówi Karim Bibars. – Charlie’s Tasting Club budzi zainteresowanie szczególnie teraz, kiedy korporacje szykują wirtualne imprezy świąteczne dla swoich pracowników.

Na ten moment Charlie ma w ofercie 3 różne szkolenia: jedno dotyczące pochodzenia i odmian rumu oraz dwa dotyczące whisky. Można się na nich dowiedzieć sporo o historii trunków, nauczyć się rozróżniania gatunków szkockiej ze względu na region ich pochodzenia czy przetestować destylaty z Japonii i USA. W swoim merytorycznym, ale luźnym tonie spotkania Charlie Tasting Club przywodzą na myśl spotkania ze światowej klasy barmanem przy barze, tyle że we własnym domu.

Co można wynieść z degustacji online i jak taka lekcja może zmienić sposób konsumpcji whisky w domu? – Kubki smakowe i umiejętności wychwytywania aromatów w kieliszku można wytrenować, jak prawie każdą umiejętność – tłumaczy Karim Bibars. – Goście naszych degustacji uczą się, że nawet w warunkach domowych warto spojrzeć na kolor degustowanego trunku, który często może nam podpowiedzieć wiek czy też „ciężar” trunku. Następnie wyostrzają zmysł powonienia i odkrywają, że niektóre gatunki whisky, koniaku czy rumu oferują przepiękną symfonię aromatów. W końcu próbują zawartości kieliszka, powoli delektując się tym, co odkrywają kubki smakowe. Do domowej praktyki degustacyjnej przyda się też informacja o właściwej temperaturze spożywania whisky, kształcie kieliszka czy o tym, kiedy i dlaczego warto dodać do trunku nieco wody. W domowym zaciszu czy w pięknym barze – warto zadbać o to co i jak konsumujemy – puentuje Karim Bibars.