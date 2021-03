Konkurs barmański World Class powraca po roku przerwy

Właśnie wystartowały krajowe kwalifikacje do konkursu barmańskiego globu: World Class Competition 2021. Tegoroczny finał odbędzie się w Madrycie. Termin internetowych zgłoszeń do polskiego etapu upływa 21 marca.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa Data: 04 marca 2021 12:25

– Wreszcie jest! Wyczekiwany przez całe środowisko barmańskie, wytęskniony przez pasjonatów sztuki koktajlowej, konkurs World Class powraca. Po pięciu krajowych edycjach, tych wrażeń brakowało w 2020 roku – powiedział Maciej Mazur, Barman Roku World Class Poland 2019, współzałożyciel krakowskiego koktajlbaru TAG.

World Class to konkurs wszechstronnie oceniający umiejętności i kreatywność barmanów. To także wielkie emocje rywalizacji, forum wymiany wiedzy i doświadczeń, kreowania trendów, święto smaku i gościnności, na które co roku czekają tak adepci, jak i weterani sceny barmańskiej w Polsce oraz na świecie.

– Trudno sobie wyobrazić, aby wydarzenie mogło się odbyć w pełni online. Dlatego cieszę się, że organizator wypracował formułę wydarzenia, która pozwoli na podtrzymanie tradycji spotkania barmanów z całego świata, by nadal dzielić się konkursowymi emocjami – dodał Maciej Mazur.

W tym roku znów ponad 10 000 barmanów w 60 krajach ubiegać się będzie o przepustkę do globalnego finału konkursu World Class. Krajowe biuro konkursu, Diageo Reserve World Class Poland, przyjmować będzie zgłoszenia do 21 marca za pośrednictwem strony DiageoBarAcademy.com. Zadaniem kandydatów będzie przygotowanie receptury i prezentacja autorskiego koktajlu zgodnie z jedną z czterech prezentacji opisanych w regulaminie konkursu.

– Jestem niezwykle podekscytowany nową edycją konkursu. Każdy kolejny rok zaskakuje i zachwyca poziomem rywalizacji barmanów. Okres pandemii jest trudny dla całej sceny barmańskiej, ale jestem pewien, że barmani świetnie wykorzystali ten czas na rozwój umiejętności i innowacji. To pozwala oczekiwać wielu zgłoszeń do konkursu i pokazu ogromnej kreatywności za barem – dodaje Marcin Kruk, zwycięzca World Class Poland 2018, który rozwija koncept barowy dla sieci restauracji “ORZO” oraz hiszpańskiej restauracji “El Botellón” w Warszawie.

Dwadzieścioro czworo barmanów i barmanek (top 24), których internetowe prezentacje okażą się najlepsze, spotka się już osobiście w krajowym półfinale i finale World Class Poland. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-29 kwietnia. Spośród kandydatów wyłoniony zostanie polski Barman Roku 2021, który otrzyma bilet na zawody w Madrycie.