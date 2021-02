Lavazza zaangażowana w Warszawski Festiwal Kawy

Lavazza weźmie udział w szóstej edycji Warszawskiego Festiwalu Kawy i wraz ze Specialty Coffee Association obejmie patronat nad Mistrzostwami Polski Baristów - Coffee in Good Spirits.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 04 lutego 2021 16:25

Szósta edycja festiwalu odbędzie się w dniach 5-7 lutego 2021 roku w stołecznej Hali Gwardii. Przewodnikiem po świecie Lavazza będzie trener i barista, Arkadiusz Domurad, który opowie o ofercie edukacyjnej marki oraz globalnej sieci centrów treningowych, w tym również placówce zlokalizowanej w warszawskim Forcie Służew, otwartej w październiku 2019 roku.

Zatrzymując się przy stanowisku marki Lavazza w czasie WCF, miłościny kawy będą mili okazję zgłębić świat Lavazza La Reserva de ¡Tierra!, w którym każda filiżanka kryje w sobie historię zrównoważonego rozwoju. Seria La Reserva de ¡Tierra! to kolekcja blendów kawowych, wytwarzanych w sposób odpowiedzialny i ekologiczny. Dedykowana jest ona segmentowi gastronomicznemu – restauracjom i kawiarniom. Z czterech blendów dostępnych na rynku - Tierra Brasile 100% Arabica, Tierra Brasile Blend, Tierra Selection oraz Tierra Colombia – korzystają również profesjonalni bariści. W czasie Warszawskiego Festiwalu Kawy, odwiedzający będą mieli okazję spróbowania każdej z czterech mieszanek.

Lavazza jest również sponsorem Mistrzostw Polski Baristów Coffee in Good Spirits organizowanych razem z SCA. Zawody celebrują innowacyjną sztukę miksologii – łączenia kawy z alkoholem. W piątek, 5 lutego, Lavazza będzie gościła w swoim warszawskim Centrum Treningowym uczestników wydarzenia „Spirit Bar”. Będzie to pierwszy etap konkursu Coffee in Good Spirit , pokazujący kreatywność uczestników zawodów, których zadaniem będzie przygotowanie koktajli, używając losowo dobranych składników. Punkty zdobyte w tym wyzwaniu będą miały znaczenie w trakcie dalszej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski Baristów.

Na zwycięzcę pierwszego etapu czeka niezwykła nagroda od marki Lavazza – dwudniowy wyjazd do turyńskiego Centrum Innowacji Lavazza oraz słynna kawiarka Carmencita Pro. Wyjazd będzie możliwy do zrealizowania, kiedy pozwolą na to obowiązujące obostrzenia sanitarne.