Lockdown wstrząsnął rynkiem kawiarni i zmienił przyzwyczajenia Polaków (badanie)

Pandemia wpłynęła na zwyczaje Polaków związane z piciem kawy "na mieście". Obecnie kawa pita jest w większym stopniu "przy okazji" zakupów czy tankowania niż spotkania z przyjaciółmi, chociaż powoli wracamy do dawnych przyzwyczajeń. W porównaniu z ubiegłym rokiem spadł o 9 p.p. odsetek osób pijących kawę "na mieście", mniej osób pije też kawę późnym popołudniem – wynika z tegorocznego raportu Cafe Monitor ARC Rynek i Opinia.

Autor: www.horecatrends.pl / informacja prasowa Data: 01 września 2020 11:15

Lockdown wstrząsnął rynkiem kawy. Praca z domu, brak podróży i wyjść ze znajomymi spowodowały, że rynek kawiarniany zamarł na wiele tygodni. Po obluzowaniu obostrzeń wszystko zaczęło powoli wracać do normy. Mimo iż badanie Cafe Monitor było realizowane już po zniesieniu najbardziej surowych obostrzeń i otwarciu kawiarni, wyraźnie widać ogólny spadek liczby osób pijących kawę na mieście.

Zmianie uległy również godziny spożywania kawy – częściej wybierane są godziny przedpołudniowe. Może to wynikać z faktu, że popołudniowe picie kawy „na mieście” to zazwyczaj również spotkania z przyjaciółmi, a te – w zamkniętych pomieszczeniach – ograniczyliśmy.

Stacje paliw, podobnie jak w ubiegłym roku, są najpopularniejszym miejscem, gdzie spożywa się kawę „na mieście”. Ważną zmianą jest wzrost o 7 punktów procentowych odsetka osób, które piją kawę w sklepach convenience. Po raz pierwszy w wieloletniej historii badania sklep spożywczy znalazł się wśród trzech głównych miejsc, w których można wypić kawę, spontanicznie wymienianych przez respondentów.

- Kiedy kilkanaście lat temu Polacy zaczęli pić kawę to zazwyczaj odwiedzali kawiarnie. W innych miejscach kawa była raczej nienajlepszej jakości. Później popularność zaczęły zdobywać kąciki kawowe na stacjach paliw, gdzie jakość kawy zaczynała dorównywać jakości oferowanej w kawiarniach. I teraz przechodzimy do kolejnego etapu rozwoju – dobrą kawę można kupić w sklepie, za dużo niższą cenę niż w kawiarni. W tym czasie Polacy jako kawosze też się zmienili, też się zmienili. Ładny wystrój i stoliki nie są im niezbędne w momencie, kiedy potrzebują dobrej kawy, żeby dodać sobie energii. I taką rolę spełnia kawa w sklepach. Jakość ekspresów na stacjach paliw czy w sklepach sieciowych jest na tyle dobra, że kawa jest smaczna i – co ważne – istotnie tańsza. To jest na pewno przekonywujący argument – komentuje Dominika Czubatka, autorka raportu z ARC Rynek i Opinia.

Badanie Cafe Monitor 2020 zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie N=1776 osób w dniach 8-29.07.2020. Badani to osoby w wieku 16-65 lat.