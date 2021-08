Logo przypominające SS w kawiarni w byłej synagodze na Ukrainie

Jak podał w czwartek portal Times of Israel, w logo kawiarni mieszczącej się w byłej synagodze w Czerniowcach na Ukrainie użyto znaków przypominających symbol SS. Właściciele lokalu oświadczyli, że był to błąd fontu i przeprosili osoby, które mogły poczuć się urażone.

Autor: PAP Data: 26 sierpnia 2021 13:01

Times of Israel powołuje się na Edwarda Dolinskiego, szefa Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego.

Kawiarnia z symboliką SS

"Kawiarnia z symboliką nazistowskiego SS mieści się w Czerniowcach na ulicy Synagogi 31" - napisał Dolinski, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać logo obiektu zamieszczone na menu i filiżance. Zamieścił też link do profilu kawiarni w Instagramie, ale treść nie jest już dostępna.

Właściciele poinformowali, że umieścili dwie błyskawice w nowym logo, by zareklamować pobudzające właściwości swojej kawy. We wtorek oświadczyli, że był to błąd fontu i przeprosili "wszystkich, których uczucia mogły być zranione" - pisze Times of Israel. Zapowiedzieli, że zrezygnują z takiego logo i podkreślili, że nie było to nawiązanie do nazistowskich Niemiec.

Według portalu kawiarnia w Czerniowcach, na południowym zachodzie Ukrainy, wprowadziła nowe logo z napisem "Essco" pod koniec lipca.

Obecnie w mediach społecznościowych lokalu nie ma zdjęć przedstawiających budzące kontrowersje logo.