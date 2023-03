McDonald's w swetrze to ich dzieło. Teraz sami otwierają nietypową kawiarnię...

Jak pisze Gazeta Wyborcza, w Sosnowcu powstanie "Kawiarnia Szyciowa", w której właściciele poza kawą, ciastami i lodami zaproponują także kursy szycia na maszynie.

W trakcie kursów szycia na maszynie w kawiarni będzie można napić się kawy, spróbować rzemieślniczych lodów z Bytomia oraz autorskich ciast z cukierni w Gliwicach. Oczywiście kawa, ciasta i lody będą podawane odpłatnie.

Nasz sklep to nie jest zwykłe miejsce z materiałami. Każdy, kto kupi u nas materiał, może jednocześnie usiąść przy jednej z naszych maszyn i wyczarować na miejscu, co mu w duszy gra. Maszyny są ogólnodostępne. Jeżeli nasz pracownik nie obsługuje innego klienta, to chętnie do takiej osoby podejdzie, pomoże - zapewniają twórcy nietypowej kawiarni.