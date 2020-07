Miejskie szlaki piwne - nowa inicjatywa stowarzyszenia Wolny Kraft

Odwiedź najlepsze lokale z rzemieślniczym piwem, a przy okazji poznaj historię i ciekawe miejsca Warszawy. Do odbywania takich wyjątkowych spacerów zachęcają twórcy Miejskich Szlaków Piwnych. To nowa ciekawa inicjatywa stowarzyszenia Wolny Kraft.

Autor: horecatrends.pl Data: 16 lipca 2020 15:32

- Rozpoczynamy w pubie Gorączka Złota przy Wilczej 29. Potem, mijając kamienicę Izaaka Rothberga i jeden z największych w Polsce murali, dalej przechodzimy do Kufli i Kapsli. Następnie ruszamy Nowogrodzką, przechodzimy obok kamienicy Doroty Prybe, w której doszło do tragicznego zakończenia burzliwego romansu i kamienicy Polaminów, z jedną z najefektowniejszych fasad z początku XX wieku i docieramy do Jabeerrwocky. Potem, przecinając ul. Kruczą, której nazwa wcale nie pochodzi od ptactwa, lecz od czarnego błota, zwanego w dawnych czasach "krukiem", dochodzimy do Drugiego Dna, skąd już niedaleko do Cudów na Kiju, mieszczących się w dawnym Domu Partii, czyli siedzibie PZPR - czytamy w przewodniku.

A to zaledwie fragment "Serca Miasta", pierwszego z Miejskiego Szlaków Piwnych, opracowanych przez stowarzyszenie Wolny Kraft oraz varsavianistę Piotra "Pietię" Wierzbickiego. Jest szczególny, ponieważ łączy głównie lokale, które powstały na samym początku piwnej rewolucji lub nawet nieco wcześniej i prowadzi trasą, którą od kilku lat maszerują miłośnicy rzemieślniczych trunków.

- Dobre piwo nie potrzebuje okazji, ale od zawsze było głównie tłem do spotkań i ciekawych historii. W tych trudnych czasach szukaliśmy sposobu, aby połączyć przyjemne z przyjemnym i zachęcić do wspierania polskiego piwa rzemieślniczego w sytuacji społecznego dystansu. Razem z największymi specjalistami z piwnej i przewodnickiej branży przygotowaliśmy Miejskie Szlaki Piwne - dostępne za darmo i on-line, do przejścia samemu lub w miłym towarzystwie, własnym tempem. Można zacząć o dowolnej godzinie, z dowolnej stacji, w którymkolwiek kierunku. Dobre, rzemieślnicze piwo stanowi podkład do niezwykłej architektury i historii, którymi przez laty nasiąknęły miejskie mury - podkreśla Paweł Leszczyński, prezes Wolnego Kraftu, sędzia piwny i współtwórca Warszawskiego Festiwalu Piwa.

Co tydzień w czwartek stowarzyszenie będzie ogłaszać premierę nowego szlaku. Zaczęło od Warszawy i wspomnianego "Serca Miasta". Gotowy są już także dwa kolejne. "Nowy, Wspaniały Świat" to spacer po ścisłym centrum, a "Rzuć Bracie Blagie i Chodź na Pragie" to zaproszenie do wycieczki po niezwykłych miejscach prawej strony Wisły. W następnych tygodniach Wolny Kraft zaproponuje m.in. spacer po śladach Warszawskiego Getta oraz po Starym Mieście i jego okolicach. Równolegle członkowie Wolnego Kraftu tłumaczą szlaki na angielski i szukają inspiracji w innych miastach.

- Zobaczcie miejsce, gdzie dokonano jednego z najsłynniejszych napadów rabunkowych epoki PRL, przespacerujcie się przez osiedle Kubusia Puchatka, poznajcie klimat Starej Pragi, gdzie piękna secesja miesza się z ruiną i pustostanem. Niech nasze propozycje, podlane dobrym piwem z czołowych polskich browarów rzemieślniczych, będą dla Was inspiracją do własnych spacerów i poznawania tajemnic miasta - zachęca Paweł Leszczyński.

Opisy Miejskich Szlaków Piwnych dostępne są na stronie wolnykraft.org oraz na profilach społecznościowych stowarzyszenia - Wolny Kraft