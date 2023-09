Nowe pokolenie zmienia świat kawiarni i kawy (WYWIAD)

Trendy ze świata jedzenia i napojów

W ofercie marki Fabbri, której jesteś ambasadorem, mamy wiele różnych produktów. Analizując portfolio, jak marka odpowiada na aktualne trendy rynkowe takie jak na przykład rosnąca popularność produktów wegańskich lub bez laktozy?

Produkty bez laktozy nie stanowią dla nas problemu. To większy problem dla przedsiębiorstw, które wykorzystują półprodukty do produkcji np. lodów rzemieślniczych i ciastek. Szczerze mówiąc, w przypadku napojów nie jest łatwo znaleźć w nich laktozę. Z drugiej strony Fabbri od zawsze stawia na pełną obecność. Obecność w sensie możliwie maksymalnej dbałości o zdrowie. Nasze produkty są bezglutenowe już od 20 lat. Wtedy nikt jeszcze nawet nie wiedział dokładnie, co to takiego celiakia.

Jeśli chodzi o podejście ekologiczne, to uczestniczymy w krajowym programie pod nazwą Green Drop, w ramach którego dąży się we Włoszech do obniżenia zużycia wody i energii. Co roku udaje nam się zredukować nasze zużycie wody i energii średnio o 10-15%. Opracowaliśmy też nową linię produktów pod nazwą Zero, które nie zawierają cukru, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo wzrasta popularność napojów bezglutenowych, bez laktozy i cukru, o niskiej zawartości węglowodanów.

Mimo że już wrzesień to ciągle w Polsce, we Włoszech i innych krajach Europy możemy cieszyć się pięknym latem. Po jakie napoje Twoim zdaniem warto sięgnąć w taką pogodę?

Poza klasyczną lemoniadą tego lata popularne są koktajle bezalkoholowe. Na przykład bezalkoholowa pinakolada, czyli bez rumu, a z wieloma różnymi smakami, takimi jak marakuja, mango, truskawka czy czarna jagoda. Na lato proponuję też bezalkoholowe mojito, którego popularność stale rośnie.

Rewolucja w świecie kawiarni i kawy

A co myślisz o kawach na zimno?

W kawie na zimno jak najbardziej możemy zastosować produkty Fabbri. A skoro już o mowa o kawie, to warto o tym wspomnieć, że w świecie kawy zachodzą obecnie olbrzymie zmiany. Zaczęło się to już jakieś dziesięć lat temu wraz z nadejściem nowego pokolenia. Mówiąc o nowym pokoleniu, mam na myśli zarówno baristów, jak i gości. I to nowe pokolenie podchodzi do kawy w zupełnie inny sposób. Podoba im się na przykład bardziej delikatny, ale wyrazisty smak. Z entuzjazmem próbują kaw z wielu regionów, co oznacza, że można stworzyć różne profile dla danego ziarna, co jeszcze dziesięć lat temu było prawie nie do pomyślenia. Wtedy kawa mogła być tej czy innej marki, ale w ogóle nie było wiadomo, co znajduje się w konkretnej mieszance. Natomiast obecnie wyłania się wiele nowych możliwości. Można na przykład połączyć jeden rodzaj kawy z wieloma różnymi smakami. Można otworzyć kawiarnię, która będzie podobna do dużych sieci brytyjskich czy amerykańskich, ale będzie mieć charakter bardziej europejski. Będzie nieco bardziej elegancka, mniejsza. Mam też na myśli latte z lodem czy kawę parzoną na zimno.

Kawy parzone na zimno rosną w siłę, a niektóre kawiarnie serwują je przez cały rok.

Tak, ten trend robi się coraz bardziej popularny. Jest to nowe podejście do kawy, która nie jest już postrzegana tylko jako zastrzyk energii. To nie tylko małe, mocne espresso, ale coś więcej, coś co bardziej przypomina herbatę mrożoną, ale słodką, bez tej nuty goryczy, zwłaszcza jeżeli wykorzystuje się kawę jednorodną, jasno lub średnio paloną – można w ten sposób tworzyć naprawdę świetne napoje. Tutaj mam jeden, który przyrządziliśmy wczoraj. Wystarczyło 60 g kawy na litr świeżej, zimnej wody. To kawa grubo mielona, lepsza niż kawa parzona przez filtr. W przypadku kawy drobno mielonej, wyciąg będzie zbyt mocny, a tego nie chcemy. W ten sposób można otrzymać naprawdę fajną, przejrzystą, smaczną kawę. Coś zupełnie innego niż zwykłe espresso. Co prawda nie udało jej się podbić serc tradycyjnych gości, tych bardziej staromodnych, ale dla Europejczyków z nowego pokolenia to coś fantastycznego.

To tyle o napojach. Na koniec chciałem jeszcze poruszyć wątek kulinarny. Czy podczas pobytu w Polsce spróbowałeś polskiej kuchni?

Naturalnie! Oczywiście jadłem pierogi i dużo sałatek, bo akurat nie przepadam za mięsem. Bardzo podoba mi się Warszawa, która jest bardzo dużym miastem. Patrząc na ulice Warszawy, można zauważyć, że bardzo gustujecie w kuchni orientalnej, azjatyckiej, dalekowschodniej, których tu pełno. W wielu miejscach zauważyłem próby łączenia kuchni z różnych stron świata, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem.

Dziękuję za rozmowę.