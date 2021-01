Oddaj krew i uratuj życie. Kawa od Green Caffè Nero w prezencie

Pandemia to okres, kiedy mniej osób odwiedza centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, podczas gdy w szpitalach pojawia się coraz więcej osób, którzy jej potrzebują. Dlatego tak ważne jest, aby zaangażować się w pomoc i przekazać to, co mamy najcenniejsze – dar życia. Wspólna akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz Green Caffè Nero odbędzie się w dniach 25-29 stycznia 2021 roku w 4 warszawskich oddziałach RCKiK oraz punktach mobilnych.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 27 stycznia 2021 11:55