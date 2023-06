"Paradiso to spełnienie moich marzeń". Jak wygląda praca w najlepszym barze na świecie? (WYWIAD)

Jakub Szymanek: Czy to twoja pierwsza wizyta w Polsce?

Gianluca Basso: Tak, jestem pierwszy raz w Polsce. Wczoraj byłem w Krakowie, gdzie uczestniczyliśmy w kilku wydarzeniach i miałem przyjemność poprowadzić kurs barmański w Tag Bar. A dzisiaj spędzamy wieczór w Warszawie, w gin barze Lane’s, co nas bardzo cieszy, ponieważ miejsce wypełnione jest po brzegi, a my występujemy gościnnie w roli barmanów.

Jak spędziłeś swój czas w Krakowie i w Warszawie?

Bardzo fajnie. Zarówno w Krakowie jak i w Warszawie pochodziliśmy trochę po mieście, coś przekąsiliśmy.

Czy podczas spaceru udało się zajrzeć gdzieś na drinka, spróbować polskich alkoholi?

Tak, spróbowałem polskiej, klasycznej wódki. Nigdy wcześniej nie próbowałem prawdziwej polskiej wódki w Polsce. Nie miałem okazji poznać kultury ludzi, którzy kochają ten alkohol, zrozumieć metod jego produkcji, które może różnią się od metod mi znanych i dowiedzieć się trochę więcej o samym produkcie, który spotkać można na całym świecie. Może nie dociera on do Barcelony z powodu specyficznego marketingu, tzn. powszechnych stereotypów dotyczących wódki, np. że nie ma własnego smaku, zapachu, że można jej używać wszędzie, bo to tylko alkohol, a to nieprawda. Tego właśnie dowiedziałem się wczoraj w Lane’s. Spróbowałem kilku shotów wódki i przy drugim zauważyłem, że smak był inny, zapytałem, dlaczego. Dowiedziałem się, że ta wódka nie powstała na bazie ziemniaków, tylko żyta. Jako barman posiadam wprawdzie pewną wiedzę, ale po raz pierwszy miałem okazję zastosować ją w praktyce i nauczyłem się czegoś od innych.

Wódkę często serwuje się z różnymi tradycyjnymi potrawami z kuchni polskiej jak śledź czy tatar. Miałeś okazję spróbować dań z polskiej kuchni?

Nie, nie próbowałem prawdziwego polskiego jedzenia. Trzy lata temu zostałem weganinem, więc trudno byłoby mi zjeść klasyczne polskie danie, z mięsem, jajkami itd. Zdecydowałem się tego nie robić ze względu na sposób życia, jaki wybrałem, ale jedzenie macie tutaj naprawdę niesamowite i jako weganin, mówię szczerze, Warszawa to chyba jedno z najlepszych miast pod względem liczby opcji wegańskich. Jestem tym zachwycony.

Barman: praca czy styl życia?

Rozumiem, to wspaniałe, że Warszawa zaskoczyła Cię pozytywnie pod względem oferty wegańskiej. Przejdźmy proszę do drinków i pracy za barem. Wspomniałeś o pogłębianiu wiedzy i wykorzystaniu jej w praktyce. Patrząc na to, czym dla Ciebie jest bycie barmanem – pracą czy stylem życia?

Co dla mnie znaczy być barmanem... Myślę, że chodzi tutaj o styl życia. Owszem, to świetny zawód i nie chodzi tylko o wiedzę, bo można być świetnym barmanem nie tylko ze względu na umiejętności, znajomość technik, ale i ze względu na to, jak tworzy się koktajl. Barman tworzy wokół siebie społeczność. Może nawiązać przyjaźnie, dowiedzieć się, jak żyją ludzie, na przykład w Polsce. To są te wspaniałe doświadczenia. Coś, co może nie podnosi bezpośrednio moich umiejętności jako barmana, ale daje mi możliwość rozmowy z ludźmi, poznawania ich kultury i lokalnych trendów. To wszystko ma ogromne znaczenie w pracy za barem. Dzięki temu też rozumiem trochę lepiej, co się dzieje na świecie.

Barman to był jeden z moich wymarzonych zawodów, które chciałem wykonywać i osiągnąłem ten cel. Uczę się języków obcych, spotykam wielu ludzi, pracuję z nimi i dbam o to, by dobrze się bawili. Widzę, jak reagują, jak się cieszą; czasem udaje mi się sprawić, że ktoś się uśmiechnie, mimo że wydarzyło się akurat coś smutnego, czasem kogoś rozweselę po ciężkim albo zwyczajnie monotonnym dniu. Przychodzę do baru i dzielę się sobą, bo nie tylko serwuję koktajle, daję popis umiejętności, pokazuję się z najlepszej strony nie tylko jako barman, ale również jako człowiek. To właśnie dla mnie znaczy bycie barmanem. Dzielenie się z innymi sprawia, że staję się lepszy i lepsi stają się też inni ludzie. Na przykład dzięki różnym radom, wymianie doświadczeń, których możemy sobie nawzajem udzielić. Goście często radzą, gdzie pójść wieczorem; zdarza się, że dzień wcześniej, zanim wpadli do Paradiso, świetnie się bawili w innym barze, który na przykład otworzył się dopiero przed tygodniem, przez co nie miałem jeszcze okazji zorientować się, że w danym miejscu jest nowy lokal. To jest chyba najlepsze w pracy barmana.

Brzmi świetnie! A skąd wziął się u Ciebie pomysł, żeby zostawić piękne Włochy i przenieść się do Hiszpanii? Dlaczego zdecydowałeś się na wyjazd do Barcelony?

Hiszpania podobnie jak Włochy jest pięknym krajem, który zainspirował mnie swoją kulturą, która także jest podobna do włoskiej. Pochodzę z Turynu, z północnych Włoch położonych niedaleko francuskiej granicy, w Alpach. Tymczasem Hiszpania, Barcelona leży nad morzem, co prawda mamy tutaj też wzgórza, ale jest inaczej. Ta kultura i sposób życia tutaj bardzo mnie pociąga. W Barcelonie zawsze świeci słońce, przez co jest trochę inaczej niż w regionie, z którego pochodzę.

Poza tym w Barcelonie jest tutaj mnóstwo młodych ludzi, którzy chcą podróżować, poznawać inne kultury, pomieszkać trochę w innym kraju, przeżyć coś, czego nie zapomną do końca życia. Może to być jednorazowe doświadczenie, a może znaleźli tu wymarzoną pracę tak jak ja, bo praca w Paradiso to był mój cel, więc zdecydowałem przenieść się do Barcelony i spróbować. Teraz, po czterech latach, naprawdę cieszę się, że tu jestem i jestem naprawdę dumny z tej decyzji.

Paradiso spełnieniem marzeń

Powiedziałeś, że Paradiso to był Twój cel, czy to jest to wymarzone miejsce, z którym chciałbyś się związać już na zawsze?

Tak, praca w Paradiso to spełnienie moich marzeń. Jest to druga praca w moim życiu za barem. Po ukończeniu kursu barmańskiego zacząłem pracę w barze w rodzinnym mieście, w Turynie, ale od razu chciałem przenieść się do Paradiso. Owszem w Turynie czułem się super i świetnie sobie radziłem, właściwie po trzech miesiącach odpowiadałem już za całość baru, bo został mi tylko jeden barman. Jak już powiedziałem, to było moje pierwsze doświadczenie w pracy, ale już wtedy powiedziałem sobie: „Dobra, teraz czas na Paradiso!”. W ciągu dwóch czy trzech miesięcy dokonałem tej olbrzymiej zmiany i przeniosłem się do Paradiso.

To bardzo odważna decyzja, żeby nie powiedzieć, że szaleńcza.

Zdecydowanie możemy tak powiedzieć, bo Paradiso to było trochę szaleństwo. To ukryty bar, jeśli go nie znasz, to nie wiesz, co kryje się za drzwiami i co cię zaraz czeka. Obsługa jest jak w restauracji z kilkoma gwiazdkami Michelin. Mówiliśmy tak czasem, żeby wyjaśnić, dlaczego w taki, a nie inny sposób podajemy dany koktajl. Nie chodzi tylko o to, że jest wymyślny, a szklanka jest ręcznej produkcji, wykonana z określonego materiału, a więc całość doskonale wygląda na Instagramie itd., Natomiast chodzi tu o połączenie ducha, składników i sposobu podania, i dlaczego zdecydowaliśmy się zadedykować dany koktajl na przykład temu dziełu czy wynalazkowi.

Paradiso ma duszę. Koktajle są tam może fantazyjne, ale wszystko ma też głębsze znaczenie. Koncepcja Paradiso wyraża się na przykład poprzez podanie koktajlu w takiej, a nie innej szklance, zastosowanie konkretnego składnika. A że uważam się za bardzo kreatywną osobę, uwielbiam myśleć i realizować swoje pomysły za barem, dlatego uważam, że praca w Paradiso to coś niezwykle satysfakcjonującego. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, ciężko mi powiedzieć, czy jest to ostatnie miejsce, w jakim będę pracować, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w życiu, ale rzeczywiście jest to koncepcja, do której ostatecznie dążę, bo praca w Paradiso to bycie w otoczeniu wspaniałej rodziny, którą tam odnalazłem.

To wspaniałe, co powiedziałeś, a jak wpływa na Ciebie fakt, że Paradiso zostało uznane za najlepszy klub w Europie? Czy to powoduje, że trzeba dać z siebie jeszcze więcej?

Praca w najlepszym klubie w Europie, a nawet na świecie, bo w tym roku trafiliśmy na listę 50 najlepszych lokali świata, daje mi oczywiście mnóstwo satysfakcji, ale nie chodzi mi o to, że mogę teraz zadzwonić do rodziców i powiedzieć: „słuchajcie, pracuję w najlepszym barze na świecie”. Owszem, to jest miłe, ale nie dlatego, że mogę się tym pochwalić przed innymi, tylko dlatego, że mogę powiedzieć sobie: „włożyłeś w to sporo wysiłku, w tym roku naprawdę ciężko pracowałeś”. To daje mi satysfakcję, że swoją pracą razem z zespołem przyczyniłem się do tego sukcesu.

Jak już mówiłem, daje mi to dużą satysfakcję, ale też motywuje do dalszej pracy. Każdy, kto wspiął się na szczyt rankingu, czasem myśli sobie, że to już jest to, że to już koniec, ale zdaję sobie sprawę, że w przyszłym roku sytuacja może się zmienić, więc zastanawiam się, co jeszcze mogę robić lepiej. Co jako barman mogę poprawić, co nowego stworzyć i jest to spore wyzwanie, trudne, ale również satysfakcjonujące. Nie chodzi o pogoń za pierwszym miejscem w rankingu, ale podążanie za własnym głosem, kreatywnością, wyznaczaniem sobie nowych celów i ich realizację, na przykład opracowywanie nowych technik itd. To właśnie czyni Paradiso najlepszym barem na świecie. Ale zdaję sobie sprawę, że zawsze możemy być jeszcze lepsi. Pole do rozwoju jest niemal nieograniczone.

Trendy w świecie koktajli

Rozumiem, powiedziałeś o kreatywności w tworzeniu drinków. Jakie koktajle pije się obecnie w Barcelonie? Tradycyjne, te znane, czy wręcz przeciwnie goście w barach stawiają na nieoczywiste połączenia?

Barcelona to ciepłe miasto, pełne słońca, więc może styl, który kojarzy się z ciemnymi, dojrzałymi alkoholami, nie jest tutaj zbyt popularny w lecie, ale zimą owszem. Oczywiście każdy ma własne upodobania, ale jeśli chodzi o trendy, to można powiedzieć, że w tym sezonie, będą to klasyczne koktajle, takie jak gin z tonikiem.

Natomiast myślę też, że w Barcelonie jest nacisk na ewolucję, na modyfikację. Jednym z trendów są np. różne warianty Pina Colady. Jeśli chodzi o alkohole, to gin jest w Hiszpanii jednym z najważniejszych alkoholi. Jest też dużo rodzajów sherry, bo to produkt hiszpański, ale wiele osób przybywa tu pierwszy raz spróbować tych win, które bardzo im smakują, więc możemy powiedzieć, że one zawsze są w modzie.

A czy w Paradiso mamy taki koktajl, które jest zdecydowanym numerem jeden, po który sięgają wszyscy, którzy odwiedzają Was pierwszy raz?

Co roku zmieniamy nasze menu, ale mamy koktajl, który sprzedaje się najlepiej, ze względu na swój smak, bo wydaje mi się, że może przypaść do gustu każdemu podniebieniu, nawet osobom, które nie lubią mocno alkoholowych koktajli, mocnych drinków. Nasz najlepszy drink to coś w rodzaju klasycznego koktajlu Paradiso. Kryptonite powstaje na bazie ginu, jest bardzo lekki i świeży. Dodajemy bardzo specyficzne przybranie, kwiat, który po ugryzieniu tworzy szczególne doznania w ustach, a dzięki temu równoważy smak koktajlu. To jeden z naszych najlepszych koktajli. Mamy też naprawdę super Martini, które również jest klasykiem Paradiso, Świetnie wygląda i to już zapowiada rozkosz dla podniebienia. Zawsze przyrządzamy go na bazie ginu, ale jest to bardzo mocne Martini, wytrawne, z dużą zawartością alkoholu.

Hiszpanie lubią Martini?

Uwielbiają Martini, uwielbiają gin z tonikiem, ale wyobraź sobie, że mamy koktajl na bazie kwaśniej wódki, który od samego początku jest wizytówką Paradiso. Jest hitem zimowego sezonu, bo jak wspomniałem wcześniej, zimą częściej pije się dojrzałe alkohole, żeby się rozgrzać, a jeśli się je odpowiednio zrównoważy, dodając fantastyczne smaki, takie jak trufla, włoskie Amaro, czy lawenda, można sprawić, że spodobają się wszystkim. W menu mamy jeszcze Great Gatsby, na bazie whisky, który też doskonale się sprzedaje.

Ok, wiemy już, jakie są trendy w koktajlach w Paradiso, w Barcelonie, ale pójdźmy proszę szerzej, jakie trendy przewidujesz w tym sezonie w całej Europie?

W całej Europie? Trudno powiedzieć. W każdym kraju są inne trendy, a pora roku zmienia sposób myślenia ludzi, ich gust i zachowania. Natomiast myślę, że Negroni zyskuje na popularności. Ludzie może nie tyle się uczą koktajli, ale rozumieją, że warto je próbować. Bo najpierw trzeba posmakować, żeby potem powiedzieć, że się czegoś nie lubi. A Negroni to drink gorzki, bardzo mocny, ale mimo to zamawia go coraz więcej osób, niektórzy może tylko ze względu na tę jego popularność, ale kiedy już go raz posmakują, to potem go uwielbiają. A można też wyjść od Negroni, dodać szczyptę dowolnego składnika, jaki mamy pod ręką, można trochę zmienić skład i koktajl przypadnie do gustu każdemu.

Moda na koktajle bezalkoholowe

A co sądzisz o coraz popularniejszym trendzie na koktajle bezalkoholowe?

Sądzę, że to bardzo ważne, żeby stworzyć możliwości ludziom, którzy może akurat przy danej okazji nie mogą pić alkoholu, bo na przykład prowadzą samochód. Dajemy ludziom szansę na miłe spędzenie czasu, może w wolnej chwili po ważnym spotkaniu, po pracy muszą wrócić do domu samochodem, a po alkoholu nie mogą prowadzić. To typowy przykład. Najważniejsze jest to, żeby gość był zawsze zadowolony. Może jestem zmęczony, nie chcę wychodzić po wieczornej zmianie w pracy. Jasne, można wyskoczyć z przyjaciółmi na ostatniego shota przed snem, ale można też nie mieć na to ochoty. Podobnie jak na rynku pojawiły się bezalkoholowe piwa, warto zapewnić wybór bezalkoholowych koktajli. Czasem latem po zmianie za barem chcę sobie postawić drinka. Ale przed snem wolę koktajl bezalkoholowy niż coś z alkoholem o tym samym smaku, co sprawi, że nie zasnę.

Co jest dla barmana trudniejsze, przyrządzanie koktajli z alkoholem czy bez?

Bez alkoholu jest zdecydowanie trudniej. Kiedy myśli się o roli barmana, w pierwszej kolejności myśli się o alkoholu, ale teraz trendem jest mieszanie technik, co pozwala tworzyć nowe napoje. Odkryliśmy, że można zmniejszyć zawartość jakiegoś składnika, żeby maksymalnie wzmocnić smak, wyklarować płyn, usunąć część organiczną itd., więc to większe wyzwanie, czasem trzeba włożyć więcej wysiłku, żeby powstał smak, o jaki nam chodzi, ale niektóre koktajle bezalkoholowe smakują lepiej niż alkoholowe na bazie tego samego składnika.

Można też powielać smaki. Na przykład odtworzyć smak ginu za pomocą zwykłej wody z dodatkiem jałowca, ziół i tak dalej; można odtworzyć w ustach doznania, jakie daje alkohol, w przypadku ginu właśnie dzięki zawartości jałowca, dzięki specyficznej mieszance ziół, która przywodzi na myśl smak alkoholu. Oba drinki mają podobny profil, ale jeden zawiera alkohol, a drugi nie. To wyzwanie, ale może też stać się nowym trendem. Trzeba nauczyć się tworzyć nowe drinki albo po prostu nowe mieszanki. Znamy się na alkoholu.

Dziękuję za rozmowę.