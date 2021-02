PKN Orlen otworzył pierwszy Stop Cafe w Pradze

W czeskiej Pradze otworzyliśmy pierwszy sklep Stop Cafe, do końca roku otworzymy w tym mieście jeszcze dwa takie punkty - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Autor: PAP Data: 18 lutego 2021 17:10

Obajtek zaznaczył, że otwarcie pierwszego sklepu Stop Cafe w Pradze to "kolejny ważny krok w realizacji strategii ORLEN 2030, zakładającej rozwój nowych formatów sprzedażowych poza stacjami paliw".

W czwartkowej informacji prasowej spółka podała, że ORLEN Unipetrol z Grupy ORLEN rozwija nowe formaty sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw. W Pradze-Karlín powstał pierwszy sklep pod marką "Stop Cafe", oferujący klientom gotowe przekąski i inne produkty spożywcze - napisano.

"Grupa ORLEN z segmentu detalicznego rocznie uzyskuje ponad 3 mld zł zysku operacyjnego. To dobry wynik, który daje podstawy do realizacji naszych strategicznych projektów. Jednym z kluczowych w tym obszarze jest rozwój nowych formatów sprzedaży detalicznej nie tylko w Polsce, ale też w Czechach. Mamy atrakcyjną ofertę, z którą chcemy wyjść do klientów, również tych niezmotoryzowanych. Inwestycja w sklepy +Stop Cafe+, które będą powstawać w miejscach o największym natężeniu ruchu, to naturalny krok w tym kierunku. Zaczynamy od Pragi, ale w kolejnym etapie takie sklepy będą powstawały także w innych czeskich miastach" - zapowiedział cytowany w komunikacie Obajtek.

Spółka poinformowała, że pierwszy w Czechach sklep, należący do Grupy ORLEN, którego powierzchnia wynosi 43 m2, będzie działał pod sprawdzonym brandem "Stop Cafe", jednak docelowo, w ramach procesu rebrandingu, zagraniczna sieć sklepów będzie funkcjonowała pod marką "ORLEN Go!". "Podobny koncept sklepowo-gastronomiczny jeszcze w tym półroczu koncern rozwinie także w Polsce. Pod marką ORLEN w ruchu powstanie sieć ok. 900 obiektów, która w ciągu 5 lat wygeneruje dodatkową EBITDA w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych" - dodano.

Strategia Orlen 2030 zakłada m.in. dynamiczny rozwój segmentu detalicznego i rozbudowę segmentu pozapaliwowego.

W 2020 r. PKN Orlen osiągnął 3,4 mld zł zysku netto, uwzględniając zysk na nabyciu Energi. Wynik EBITDA LIFO był na poziomie 12,1 mld zł, a przychody ze sprzedaży - 86,2 mld zł.