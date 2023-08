Rynek bubble tea w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat przeżył niesamowity rozkwit

Horecatrends: Czym jest bubble tea - napojem czy deserem? Pytam o to, nie bez kozery, bo mam wrażenie, że nazywa się tak różne napoje.

Błażej Dancewicz, CEO BubbleJoy Polska: Istotą prawdziwego bubble tea nie jest kwestia, czy jest ono napojem, czy deserem. To, czym jest dla Klienta, zależy od tego, jaką potrzebę zaspokaja. Bubble tea jest przede wszystkim napojem przygotowanym na bazie herbaty. Jeżeli zdecydujemy się na słodsze nuty, to napój może też być traktowany jako deser. Oryginalna bubble tea bazuje przede wszystkim na półproduktach pochodzących z Tajwanu, kolebki tego napoju. Osobiście ubolewam, że tak rzadko mamy do czynienia z prawdziwą bubble tea na rynku polskim.

Bazy plus smaki: popping, galaretki, tapioka - wygląda, że kombinacji może być naprawdę wiele. Czy goście BubbleJoy chętniej wybierają własne kompozycje, czy specjalne edycje jak np. Smak Miesiąca Barbie?

Nasi goście najczęściej mają swoje ukochane kompozycje, które tworzą wykorzystując możliwości naszego standardowego menu. Niemniej uwielbiają także być zaskakiwani przez nowości, dlatego nieustająco przygotowujemy dla nich specjalne, limitowane w czasie Kolekcje. Niedawno zmodyfikowaliśmy także nasze stałe menu wzbogacając je o 5 nowych smaków, w tym jeden oparty o uwielbiany czekoladowo-orzechowy krem. Ich wybór to między innymi efekt przeprowadzonego przez nas w lutym researchu rynku bubble tea w Londynie, europejskiej stolicy tego napoju. Ponadto każde miasto, w którym mamy swój lokal zyskało ostatnio napój dostępny tylko dla danej lokalizacji. Puszczamy w ten sposób oko do lokalnej społeczności związanej ze swoim miastem.

Skąd pomysł na BubbleJoy? Kim jest Wasz klient?

Przed BubbleJoy prowadziliśmy na terenie Polski od 2012 roku na zasadzie franczyzy brytyjską markę Bubbleology. Byliśmy jedną z pierwszych trzech marek, które wprowadziły wtedy na rynek Polski ten napój. Nasze drogi z Franczyzodawcą rozeszły się w pewnym momencie i zdecydowaliśmy się zbudować własny koncept. Tak powstało BubbleJoy.

Nasz Klient dorasta wraz z nami. 10 lat temu były to dzieci w wieku 8-13 lat. Teraz mają one 18-23 lata, nie są już dziećmi, ale nadal wpadają do nas na herbatkę. Nie zmienia to oczywiście faktu, że młodsze pokolenia również nas poznają i regularnie odwiedzają.

Ile punktów ma obecnie sieć? Czy są to lokale w centrach handlowych, czy również przy ulicy? W jakich miejscach możemy się spodziewać otwarć BubbleJoy wkrótce?

Sieć ma obecnie 9 punktów w 7 miastach w Polsce. Jednym z punktów jest nasze nowe dziecko, czyli BubbleJoy Taiwan, drugi nasz punkt na mapie łódzkiej Manufaktury. Różni się od pozostałych designem oraz przede wszystkim menu, nad którym długo pracowaliśmy i który zbliża nas jeszcze bardziej do Tajwanu. Nasze lokale znajdują się zarówno w centrach handlowych, jak i przy ulicach. Pracujemy w obydwu modelach. W tym roku mamy nadzieję na kolejne otwarcie - zdradzę tylko, że smak piernikowy może być ważnym elementem menu w tym mieście.

Jak wygląda rynek bubble tea w Polsce? Czy są to lokale jedynie z bubble tea, czy również serwujące inne napoje i desery?

Rynek bubble tea przeżył niesamowity rozkwit w ciągu ostatnich 3 lat. Jest w tej chwili bardzo konkurencyjny, a bubble tea dostępna jest dosłownie wszędzie. Niestety kwestia jej dostępności nie idzie koniecznie w parze z kwestią jakości. Jest bardzo niewiele miejsc, takich jak BubbleJoy, które są w stanie utrzymać się sprzedając tylko bubble tea. Większość miejsc traktuje bubble tea jedynie jako część swojego asortymentu sprzedając także lody, gofry, soki i tym podobne produkty. Myślę, że rynek już się nasycił i jest w końcowej fazie rozwoju. Wkrótce o sukcesie brandu zaczną decydować inne czynniki niż sam fakt dostępności.

Czy w pana ocenie jest inny deser/danie/produkt, który pochodzi z krajów azjatyckich, a brakuje go na polskim rynku gastronomicznym i warto byłoby go wprowadzić?

Widzę kilka pomysłów gastronomicznych pochodzących z krajów azjatyckich, które można by zaimplementować w Polsce, ale ponieważ spodziewam się uważnej lektury ze strony mojej konkurencji, to pozwolę sobie je zachować dla siebie.

Dziękuję za rozmowę.