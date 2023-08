Rynek kawiarni po polsku. "Nie mamy się czego wstydzić" (WYWIAD)

Jak ocenia pan obecną sytuację na rynku kawiarnianym w Polsce?

Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska: Rynek kawiarni Polsce oceniam bardzo dobrze. I to oceniam dobrze po pierwsze z tego jacy jesteśmy jako rynek kawiarni w porównaniu choćby do innych rynków zagranicznych, ale też z punktu widzenia potencjału, który tutaj jest. Kiedy patrzymy wewnętrznie, również odnosząc się do innych krajów zagranicznych, gdzie jest obecne Lagardere, jak wygląda strona obsługi gościa, jak wyglądają standardy czystości, jak wyglądają innowacje produktowe, na jakim poziomie stoi design w kawiarni, wydaje mi się, że nawet nie to, że nie mamy się czego wstydzić, ale prezentujemy się bardzo dobrze i to nie tylko na tle krajów regionu, ale również na dla Europy Zachodniej.

Z punktu widzenia z kolei potencjału wzrostu, oczywiście krótkoterminowo, wiemy, co dzieje się w otoczeniu makroekonomicznym. Widzimy pewne spowolnienie od początku maja, jeżeli chodzi o dynamikę transakcji. Natomiast w długim okresie patrzymy na ten rynek, jak na rynek z dużym potencjałem wzrostu, organicznego w krótkiej perspektywie, ale też strukturalnie w perspektywie kolejnych 10 lat.

Przyszłość rynku kawiarnianego w Polsce

W jakim kierunku będzie dalej podążać rynek kawiarniany w Polsce?

Myślę, że będziemy mieć kilka płaszczyzn. Po pierwsze na pewno będzie dalej postępować konsolidacja. Kiedy zaczynaliśmy z poprzednikiem So Coffee, na rynku kawiarni było 10 średniej wielkości sieci kawiarnianych. Dzisiaj tak naprawdę są 4 dominujące i kilka mniejszych sieci. Dlatego proces dalszej konsolidacji i wzmacniania najsilniejszych graczy będzie postępować, a my oczywiście chcemy być aktywni w tym procesie.

Z drugiej strony na pewno proces rozwoju kawiarni speciality będzie rósł. Widzimy to we wszystkich miastach i zakątkach Polski, że jest bardzo silny, bardzo dynamiczny segment kawiarni czwartej czy piątej fali. One bardzo szybko rozwijają się i mają swoich gości. Myślę, że to są dwa równolegle obszary rynku kawiarnianego, które mogą i funkcjonują zupełnie niezależnie, ponieważ docierają do zupełnie różnych gości.

Myślę, że na obu tych rynkach rzeczą kluczową w przyszłości będą innowacje i widać po tym, jak też menu kawiarni się zmienia i ewoluuje. Dzisiaj, mimo że nie mamy jeszcze środka lata, struktura naszej sprzedaży kawy to jest 40% kaw mrożonych, a mówimy o okresie kwietnia i maja. Myślę, że to co Starbucks odkrył w Stanach Zjednoczonych, tak duży potencjał wśród młodych ludzi picia kaw na zimno niezależnie od pory roku, to tutaj innowacja jest już, że tak powiem „pod naszymi strzechami” i ludzie to dostrzegli, i chcą pić kawę na zimno.

