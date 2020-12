Rzemieślnicza piekarnia Chaud Pain grupy Project Warszawa już otwarta

Piekarnia Chaud Pain ruszyła ze stacjonarną sprzedażą produktów. Dotychczas pieczywo można było nabyć w restauracjach Epoka i Bez Tytułu, należących do grupy Project Warszawa.

Autor: horecatrends.pl Data: 16 grudnia 2020 10:56

Piekarnia Chaud Pain znajduje się w budynku Hotelu Europejskiego przy ulicy Ossolińskich. Proponuje m.in. chleb na zakwasie, francuskie croissanty, maślane wypieki i kanapki. W lokalu dostępne będą również różne warianty sałatek i kanapek na bazie wypiekanego na miejscu pieczywa oraz część delikatesowa z polskimi dżemami i produktami z różnych zakątków świata, m.in. hiszpańskimi szynkami, wegańskimi, duńskimi serami (roślinne), włoskimi truflami i owocami morza w puszkach (m.in. małże, sardynki, kalmary)

“Piekarnia Chaud Pain sąsiaduje z naszą restauracją Epoka w budynku Hotelu Europejskiego tuż przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. To miejsce, w którym dostępny jest m.in. chleb, który pokochali Goście restauracji Epoka. Często dopytywali o możliwość zakupu naszego pieczywa na wynos i to właśnie Oni zainspirowali nas, by stworzyć wyjątkowe miejsce z rzemieślniczymi produktami, wypiekanymi przez naszych ekspertów.” - mówi Antoine Azaïs, dyrektor zarządzający grupy Project Warszawa.

Dostępna jest także opcja dostawy na terenie Warszawy.