Sąd wydał pierwszy wyrok ws. zbiorowego zatrucia salmonellą w Green Caffè Nero

View this post on Instagram

KFC i Cheesecake Corner poszerzyły ofertę CH Auchan Piaseczno Centrum Handlowe Auchan Piaseczno rozszerzyło ofertę gastronomiczną. We wrześniu i w październiku do grona najemców obiektu dołączyła restauracja KFC oraz cukiernia Cheesecake Corner. #kfc #kfcpolska #cheesecake #corner #auchanpolska #piaseczno #foodcourt #jedzenie #gastronomia #horeca #horecatrends @kfc_polska @cheesecakecornerwarsaw