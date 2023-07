Sekret "uczciwej" jagodzianki. Zdradza go właściciel znanej cukierni

Niedawno na www.portalspozywczy.pl pisaliśmy o jagodziankach dostępnych w sklepach firmowych jednej z popularnych warszawskich cukierni i tych sprzedawanych w punktach dużej francuskiej sieci handlowej. Mimo nazwy sugerującej zawartość, w składzie popularnych w sezonie letnim bułeczek, można było znaleźć m.in. takie niespodzianki jak przeciery owocowe z jabłek, porzeczek czy aronii. W produkowanych masowo ciastkach nie zabrakło także konserwantów, barwników i ulepszaczy smaku.

Nietrudno się domyślić, że w przepisie na ten jagodowy przysmak wymienione produkty nie figurują. Postanowiliśmy więc sprawdzić jak wygląda tradycyjna receptura na popularne ciastka nadziewane tymi sezonowymi leśnymi owocami.

- Smaczna, solidna jagodzianka to dobrej jakości ciasto drożdżowe, w którym na kilogram mąki przypada około 30-40 dag masła, deko soli, 5 dag drożdży i ok 25 dag cukru. W bułeczce powinno być minimum 40 % owoców w stosunku do ciasta. My zamawiamy jagody od dostawców z okolicy Kasiny Wielkiej, rodzinnej miejscowości Justyny Kowalczyk. Mamy więc pewność, ze zbierane w Beskidach owoce są dobrej jakości. Jagodziankę pieczemy przez około kwadrans w temperaturze 180-200 stopni. Nie może być wysuszona i za długo przebywać w piekarniku, bo wtedy jagody tracą wartość odżywczą. Na koniec ciastko musi być dosmakowane, czyli pociągnięte cukrową pomadą – tłumaczy prof. Jan Klimek, który od prawie 50 lat prowadzi rodzinną ciastkarnię w Chełmie Śląskim i jednocześnie szefuje katowickiej Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i średniej Przedsiębiorczości.