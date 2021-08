Shell Café już na 237 stacjach Shell

Shell wprowadza na rynek markę Shell Café – nowy koncept kawiarniano-gastronomiczny oferujący kawę premium i obsługę baristów. Od połowy sierpnia Shell Café jest dostępny na 237 stacjach Shell w Polsce i na wybranych rynkach w Europie. Kolejne punkty będą otwierane w najbliższych miesiącach.

Autor: horecatrends.pl Data: 17 sierpnia 2021 13:10

Jak Polacy piją kawę?

Jak wynika z badań SW Research przeprowadzonych na zlecenie Shell Polska 86 proc. respondentów pije kawę codziennie, z czego 26 proc. pije aż trzy kawy dziennie. 40 proc. badanych pije ją w godzinach porannych pomiędzy 6:00 a 10.00. Najczęstszym celem picia tego czarnego napoju jest przyjemność czerpana z aromatu (62 proc.), chęć pobudzenia umysłu i organizmu do działania (48 proc.) czy po prostu codzienny rytuał (43 proc.).

Co ciekawe, aż 80 proc. miłośników małej czarnej pije kawę „na mieście” z czego 41 proc. kupuje ją na stacjach paliw. 46 proc. respondentów przyznaje też, że w tym celu odwiedza stacje paliw minimum raz w tygodniu. Naturalną konsekwencja jest fakt, że stacje paliwowe rozwijają swoje oferty kawiarniano-gastronomiczne i wprowadzają nowe, ulepszone marki kawy. Szczególnie, że jakość jest dla klientów coraz ważniejsza. Dla 78 proc. badanych największe znaczenie w ocenie jakości kawy ma jej zapach i aromat, dla 76 proc. smak, a dla 37 proc. gatunek.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zmiana jakości podróżowania

Z innego badania Shell, które objęło ponad 10 000 klientów z pięciu krajów Europy, wynika, że na niektórych europejskich rynkach kawa jest jednym z głównych powodów zatrzymywania się na stacjach Shell. Zmiany w trendach związanych z mobilnością wskazują, że klienci prawdopodobnie będą szukali dodatkowych korzyści i wygód na stacjach. Dlatego firma postanowiła wykorzystać i rozwinąć swoje doświadczenia w sprzedaży kawy, wprowadzając markę Shell Café.

Shell Café będzie testować nowe opcje posiłków i napojów. Pierwszym wprowadzanym produktem będą własne mieszanki kawy Shell Café dostępne na wybranych stacjach w Polsce. Dzięki współpracy z cenionymi na całym świecie ekspertami i roastmasterami firma pozyskuje z ziaren dwie markowe mieszanki kawy palonej:

· ESPRESSO 80 proc. arabica i 20 proc. robusta , ciemna palona, bogata, intensywna, korzenna, doskonale zrównoważona. Pochodzenie: Azja Południowo-Wschodnia, Środkowa Ameryka Południowa

· LUNGO/AMERICANO 100 proc. arabica, średnio palona

Pochodzenie: środkowa Ameryka Południowa

Shell Café to nie tylko kawa premium. To również oferta spożywcza rozszerzona o croissanty czy kanapki marki własnej. Zmienia się również wnętrze stacji – gościnne otoczenie kawiarniane zapewni klientom komfortowy odpoczynek przed dalszą podróżą.

– Dla wielu klientów stacje Shell to dogodne miejsca do zrobienia zakupów, a nie tylko do tankowania. Oferując możliwość wypicia kawy wysokiej jakości, zjedzenia przekąski czy kupna składników na kolację, chcemy, by stacje Shell były najbardziej dogodnymi miejscami dla klientów, którzy chcą w jednym miejscu załatwić jak najwięcej spraw. Wprowadzenie nowego konceptu – Shell Café – oznacza nowy etap rozwoju marki Shell i świadczy o naszym zaangażowaniu w rozwój sieci i doskonalenie oferty. Cel, który nam przyświeca, to zapewnianie naszym klientom jak najlepszych doświadczeń – mówi Oleksandr Koliakin, dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na Europę Środkowo-Wschodnią w Grupie Shell.