Sieć butikowych cukierni ma plan na nowy projekt. DESEO BOULANGERIE już w 2024 r.

Deseo ma nowy/stary pomysł na biznes

Deseo, sieć butikowych cukierni ma plan na nową nogę biznesową.

"Najpóźniej do końca września 2024 roku chcielibyśmy wypuścić z siebie nasze stare „małe” marzenie o roboczej nazwie DESEO BOULANGERIE. Będzie to zupełnie inny i nowy format miejsca/miejsc, być może nawet nie pod marką DESEO. Przygotowujemy się do tego koncepcyjnie od wielu wielu lat, podróżując po takich miejscach na prawie wszystkich kontynentach." - informuje właściciel marki w Social Mediach.

"Zwyczajowo ma to być nasz autorski format, który zbierze w jedną, spójną całość piekarnicze zachwyty przywiezione z podróży naszych i naszego Zespołu.

Zwyczajowo będziemy dążyli do smakowej perfekcji, bezkompromisowo podchodzili do surowców…nie ukrywam bowiem, że robić to chcemy również, a może przede wszystkim dla siebie, wierząc, że nasz gust i nasze smaki podejdą i Wam.

Na razie myślimy tylko o Warszawie, a nasza pierwsza boulangeria miałaby powstać na Mokotowie, gdzie spędzamy najwięcej czasu, bo to tu mieszkamy, chodzimy do pracy…

Niniejszym zapraszamy do współpracy właścicieli lub zarządzających fajnymi lokalami, ambitnych piekarzy i tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z piekarnictwem na najwyższym światowym poziomie" - czytamy na Facebooku Deseo.

Łukasz Smoliński, prezes sieci Deseo, był prelegentem XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu i mówił podczas rozmowy w ramach HorecaTrendsTalks o planach rozwoju.