Sieć kawiarni Costa Coffee wprowadziła do sprzedaży własną kawę paczkowaną

Sieć kawiarni Costa Coffee wprowadziła do sprzedaży swoją własną kawę paczkowaną. Kawy Home Edition są dostępne w 4 wariantach smakowych i można je kupić w kawiarniach stacjonarnych Costa Coffee, wybranych marketach i hipermarketach, sklepach typu cash&carry, stacjach benzynowych, a także w sklepach on-line.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 09 czerwca 2020 15:22

Misją Costa Coffee jest wychodzenie naprzeciw potrzebom i upodobaniom swoich Gości Klientów. Dlatego Costa Coffee Home Edition jest dostępna w czterech opcjach smakowych.

Kawy Costa Coffee Home Edition stworzone są po to, by każdy mógł cieszyć się ze świeżej, pełnej smaku filiżanki kawy. By osiągnąć ten efekt, potrzebować będziemy młynka (w przypadku kawy ziarnistej). Polecamy też zastosowanie urządzenia do przygotowywania kawy (ekspres ciśnieniowy lub przelewowy, kawiarka lub innym alternatywny sposób, który najbardziej lubimy) – ale nie jest to konieczne – Costa Coffee Home Edition może zostać przygotowana także klasycznie, „po turecku”. Bogaty smak i aromat kaw będzie wyczuwalny zarówno w espresso, jak i kawach mlecznych.