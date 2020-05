Smoliński, Deseo: Przetrwają najsilniejsi. Rynek gastronomiczny potrzebował oczyszczenia

View this post on Instagram

Deseo: Przetrwają najsilniejsi. Rynek gastronomiczny potrzebował oczyszczenia Jak będzie wyglądał gastronomiczny świat po 18 maja? - Z pewnością wiele miejsc zniknie z gastronomicznej mapy Polski. Już to obserwujemy i obserwować będziemy przez kolejne miesiące. Zostaną Ci, którzy okazali się najsilniejsi. To dobrze. W mojej ocenie rynek potrzebował oczyszczenia - mówi w rozmowie z Horecatrends.pl, Łukasz Smoliński, CEO i właściciel Deseo Polska Sp. z o.o.