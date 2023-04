Stacje Shell wprowadzają nowy format kawiarni premium

Przestrzeń stacji została zaprojektowana na wzór wnętrza wolnostojącej kawiarni Shell Café przy ulicy Karolkowej w Warszawie. W nowo otwartej przestrzeni można wypić kawę i odpocząć na kanapie i fotelach przy kawowych stolikach. Na życzenie klientów gorące napoje przygotowywane są w ceramicznych filiżankach, a dania serwowane na porcelanie. Jak podkreśla sieć paliw, elementy te podnoszą obiekt do kategorii premium.

Koncept Shell Café proponuje bogatą ofertę kawowo-gastronomiczną. Główną pozycję w menu nowego formatu zajmuje wysokiej jakości autorska kawa speciality, która wyróżnia się bardzo wysokim wynikiem w 100-punktowej skali SCA (Special Coffe Association). Tego rodzaju kawy, wykorzystywane w mistrzostwach kawowych na świecie, wyróżniają się ponadprzeciętnym profilem sensorycznym, powyżej 80 punktów. Kawa speciality sprzedawana na Shell ma ok. 82-87 punktów. Dla prawdziwych smakoszy kawowych Shell proponuje alternatywne rodzaje parzenia kaw (ekspres przelewowy lub kolbowy). Z kolei dla klientów ceniących sobie czas, ale jednocześnie pragnących zatrzymać się po jakościowy napój i ruszyć w dalszą podróż, przygotowano samoobsługowe ekspresy z autorską kawą i herbatą premium.

Oprócz selekcji wysokiej jakości kaw, goście stacji znajdą w menu również szeroką ofertę przekąsek. Zaczynając od słodkości przygotowanych na zamówienie przez lokalne, rzemieślnicze cukiernie (mini tarty, ciasta, słodkie wypiekane przekąski) po pełnowartościowe dania np. wyrabianą na miejscu włoską pizzę z tradycyjnym akcentem w postaci regionalnych dodatków. Poza wyróżnionymi nowościami w ofercie klienci stacji znajdą standardowe produkty spożywcze dostępne w asortymencie każdej stacji Shell.

W ramach modernizacji miejsca wprowadzono liczne nowości technologiczne takie jak automatyczna herbaciarka do herbaty premium, cyfrowy cennik LCD czy nowoczesna linia urządzeń chłodniczych w ramach której testowany jest nowy sposób ekspozycji mrożonych produktów.

W codziennych obowiązkach pracowników wspiera zestaw słuchawek nagłownych zintegrowanych z ekspresami do kawy. W trybie online dostarczają one natychmiastowo informacji na temat ewentualnych uszkodzeń urządzenia lub braku ziaren kawy.

– Często nazywam to rewolucją kawową na stacjach benzynowych, ponieważ do tej pory nie było możliwości, żeby na takim miejscu móc napić się kawy z ekspresu kolbowego, a już na pewno nie w takim standardzie. Wprowadziliśmy do oferty nowe mieszanki kaw, które można spróbować na stacjach, gdzie mamy ekspres kolbowy i podwójny młynek. Dostępne są tam zarówno mieszanki arabiki i robusty, które świetnie łączą się z mlekiem, jak i 100% arabika. Ponadto, można tam napić się kawy speciality z ekspresów przelewowych – mówi Michał Ziemlewicz, Ambasador Shell Café, Brand Manager Dalla Corte i COMPAK w Best Company Solutions.