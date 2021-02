Starbucks chce stworzyć słomki z fusów po kawie

Starbucks Polska nawiązuje współpracę z EcoBean i pracuje nad możliwością stworzenia słomek wykonanych ze zużytych fusów kawowych pochodzących z kawiarni. Nowy projekt ma być przyjazny środowisku, ale też praktyczny i wygodny. Początkowo fusy będą przekazywane w ramach testu przez 22 kawiarnie na terenie Warszawy.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 23 lutego 2021 11:34

Wraz z rozpoczęciem nowego roku Starbucks podejmuje się wyzwania i wraz z EcoBean, polskim startupem wywodzącym się z Politechniki Warszawskiej, rozpoczyna testy nad ekologicznymi słomkami wykonanymi w całości ze zużytych fusów kawowych. To pierwsza tego typu inicjatywa na rynku kawiarnianym w Polsce. Nowe biodegradowalne słomki mają spełniać wymagania dyrektywy „plastikowej” zakazującej od lipca tego roku wykorzystania wielu biodegradowalnych polimerów w produkcji słomek do napojów. To kolejny krok Starbucks na drodze do osiągnięcia globalnego celu, którym jest ograniczenie liczby odpadów i emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 roku.

- Jesteśmy podekscytowani współpracą z tak dużą firmą jak Starbucks. Nasz projekt to 100% zero waste. Zużyte fusy po kawie pakowane są do tzw. EcoBoxów. Gdy te są w pełni napełnione, zostają odebrane i trafiają do naszego zakładu. Tam zostaną przetworzone i uformowane w praktyczne słomki, które po wykorzystaniu trafiają do nas ponownie, aby dostać nowe życie. To idealne rozwiązanie, niosące same korzyści dla środowiska – mówi Marcin Koziorowski, CEO w EcoBean.

Rok wcześniej Starbucks wyszedł z inicjatywą pod hasłem "Zabierz fusy do domu", oferując swoim Gościom za darmo zużyte fusy do wykorzystania jako ekologiczny środek do czyszczenia domu czy kawowy peeling. Akcja, której celem jest ponowne wykorzystanie surowca, cieszy się w Polsce dużą popularnością szczególnie wśród osób żyjących zgodnie z ideą zero waste. Tej zimy Starbucks odpowiedział także na prośbę Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie i jako jedna z lokalnych kawiarni przekazał swoje fusy po kawie do posypywania wybranych alejek w parkach, jako alternatywa dla piachu i soli drogowej.

- Wierzymy, że badania EcoBean już wkrótce odbiją się echem w całej branży gastronomicznej. Od początku wspieramy projekt i obecnie przechodzimy do kolejnego etapu, czyli fazy testów, w której nasze kawiarnie będą oddawały do EcoBean kawowe fusy, z których mają być wytwarzane słomki i inne przedmioty przyjazne środowisku. Do niedawna fusy po kawie były traktowane jako odpad – teraz znajduje się coraz więcej sposobów na ich ponowne wykorzystanie. Kawowe słomki to tylko jeden ze świetnych pomysłów. Samo ponowne użycie fusów pozwoli nam już wkrótce ograniczyć ilość oddawanego do atmosfery CO2 o nawet 400 kg na tonę. Co równie ważne, zamieniając papierowe słomki, ratujemy drzewa, które nadal mogą pochłaniać pyły i dwutlenek węgla z powietrza – mówi Kasia Pijanowska, Marketing Manager w Starbucks Polska.