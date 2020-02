Starbucks do 2030 stanie się tzw. resource-positive company

2020 rok może być przełomowy dla firmy Starbucks, która z końcem stycznia wydała globalne oświadczenie, w którym zapowiada, że do 2030 stanie się tzw. resource-positive company (firmą pozytywną pod względem zasobów). Zobowiązanie wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, zużycia wody i odpadów, a cele mają zostać zrealizowane dzięki wprowadzeniu w życie pięciu strategii.

Autor: horecatrends.pl Data: 05 lutego 2020 14:00

21 stycznia, w otwartym liście zaadresowanym do pracowników, klientów i interesariuszy, Kevin Johnson, dyrektor generalny Starbucks, przedstawił zobowiązania firmy, według których Starbucks w ciągu najbliższych 10 lat będzie dążył do stania się bardziej zasobooszczędnym.

Oznacza to m.in. rozsądne zarządzanie zasobami, czyli magazynowanie więcej dwutlenku węgla niż emituje oraz dalsze redukowanie ilości odpadów. W treści listu można znaleźć także 3 wstępne cele na 2030 rok, które zostaną sfinalizowane już w 2021, w 50. rocznicę istnienia firmy. Wśród globalnych celów znajdują się:

- redukcja emisji dwutlenku węgla o 50% w bezpośrednich operacjach i łańcuchu dostaw Starbucks,

- zmniejszenie o 50% ilości odpadów poprzez przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

- uzupełnianie 50% poborów słodkiej i świeżej wody (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności i obszarów o wysokim ryzyku wodnym).

Aby cele mogły zostać zrealizowane, Starbucks w ciągu najbliższych 10 lat będzie realizował 5 skupionych na środowisku strategii, takich jak:

- rozszerzenie opcji roślinnych w menu,

- odejście od jednorazowych opakowań,

- inwestowanie w lepsze sposoby gospodarowania odpadami oraz eliminację marnowania jedzenia,

- rozwijanie bardziej przyjaznych środowisku kawiarni,

- ponowne zalesianie i uzupełnianie wody w łańcuchu dostaw Starbucks.

– Zbliżając się do 50. rocznicy Starbucks, która przypada już w 2021 r., patrzymy w przyszłość ze zwiększoną świadomością przemijającego czasu oraz przekonaniem, że aby dbać o planetę, którą dzielimy, musimy rzucić sobie wyzwanie i robić więcej we współpracy z innymi – mówi Kevin Johnson, CEO Starbucks.

– Dziś bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zgadzamy się z opinią ekspertów, którzy zauważają, że bez drastycznych działań ze strony wszystkich - rządów, firm i jednostek - przystosowanie się do wpływu zmian klimatu w przyszłości będzie daleko trudniejsze i bardziej kosztowne, a także odbije się na naszych łańcuchach dostaw, naszej działalności – a co ważniejsze – na życiu nas wszystkich. Nadszedł czas, aby postawić sobie nowy, odważny cel, wymagający wizjonerskiego myślenia, sposobu pracy, szybkiego działania i inwestowania w zasoby. Deklarując troskę o przyszłość naszej planety oraz zobowiązując się robić więcej, dostrzegam kamień milowy dla naszego biznesu – dodaje.

Poza zobowiązaniami o zasięgu globalnym, Starbucks od wielu lat stara się minimalizować swój wpływ na środowisko lokalnie – także w Polsce. Aby ograniczyć liczbę zużywanych jednorazowych kubków, firma od 10 lat zachęca swoich Gości do przychodzenia do kawiarni z własnym kubkiem, oferując im zniżkę na zakup dowolnego napoju. W 2019 roku, jako pierwsza duża firma w Polsce z branży HoReCa, Starbucks został także partnerem aplikacji Too Good To Go, razem z którą ratuje m.in. swoje niesprzedane kanapki i desery przed wyrzuceniem. Od niedawna, w każdej kawiarni stoją też kosze ze zużytymi fusami po kawie, które Goście mogą brać za darmo i wykorzystać np. jako peeling, ekologiczny nawóz lub środek do czyszczenia domu.

– Wiele mówi się o kryzysie klimatycznym i o skutkach, które ze sobą niesie. Nam zależy jednak nie tylko na rozpowszechnianiu wiedzy, ale także na osiąganiu realnych, pozytywnych rezultatów. Dzięki konsekwencji i wprowadzaniu nowych rozwiązań, widzimy pierwsze zmiany. W zeszłym roku sprzedaż napojów we własnym kubku wzrosła ponad dwukrotnie. Dzięki współpracy z Too Good To Go, zaledwie w ciągu pierwszych 3 miesięcy udało nam się też ocalić przed wyrzuceniem ponad 20 tysięcy produktów, stawiając czoła problemowi marnowania żywności i ograniczając emisję CO2 do atmosfery o ok. 14 ton. Uważam, że mamy z czego być dumni, co nie oznacza, że nie możemy starać się jeszcze bardziej – mówi Mateusz Sielecki, Prezydent Starbucks CE.