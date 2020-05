Starbucks i Too Good To Go już w całej Polsce

Starbucks od kilku miesięcy walczy z marnowaniem żywności w ramach współpracy z Too Good To Go. Wraz z ponownym otwarciem kawiarni w opcji na wynos, od 4 maja w aplikacji dostępne są wszystkie lokale działające na terenie całego kraju. Już teraz z możliwości ratowania paczek-niespodzianek mogą cieszyć się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Szczecina, Poznania, Łodzi, Katowic, Wrocławia, Zielonej Góry i Bydgoszczy.

Autor: horecatrends.pl Data: 07 maja 2020 11:53

Starbucks to pierwsza ogólnopolska sieć kawiarni, która dołączyła do Too Good To Go. Teraz, wraz ze złagodzeniem części rządowych restrykcji, wszystkie należące do sieci lokale w 11 miastach Polski, przystępują do walki z marnowaniem. Dzięki temu mieszkańcy wielu miast, gdzie Too Good To Go nie miało jeszcze swojej oficjalnej premiery, mogą śmiało zacząć ratować żywność przed wyrzuceniem.

Od początku współpracy, Pogromcy Marnowania Jedzenia, jak nazywani są użytkownicy Too Good To Go, uratowali wraz z siecią Starbucks ponad 15 tysięcy posiłków, co odpowiada 38 tys. kg CO2. To tyle ile emituje samolot lecący 8 razy dookoła świata!

- Współpraca z Too Good To Go od samego początku daje nam wiele satysfakcji. Do tej pory w aplikacji byliśmy dostępni w Warszawie, Krakowie i Trójmieście, ale teraz użytkownicy mogą ratować nasze paczki-niespodzianki z niesprzedanymi produktami: kanapkami, deserami, sałatkami i nabiałem, w aż 73 kawiarniach Starbucks w 11 polskich miastach! Zachęcamy do dołączania do inicjatywy także inne lokale gastronomiczne. Czy warto? Liczby mówią same za siebie – mówi Kasia Pijanowska, Brand Manager w Starbucks Polska.

Jak to działa? Too Good To Go łączy użytkowników aplikacji, z miejscami takimi jak: kawiarnie, cukiernie, restauracje, hotele czy sklepy, gdzie na koniec dnia zostaje niesprzedana żywność, która choć świeża, ze względu na przepisy musiałaby zostać wyrzucona. W Polsce, aplikacja zyskała popularność wśród 177 tysięcy użytkowników, którzy przechwycili ponad 100 tysięcy paczek-niespodzianek.

- Rzeczywistość z jaką musimy się mierzyć, w związku z pandemią pokazuje, jak niewydolne są nasze systemy. Marnowanie żywności jest jednym z problemów, który wymaga pilnych działań i współpracy, zarówno nas-konsumentów, jak i biznesów. Cieszymy się, że ogólnopolskie sieci, takie jak Starbucks, z całą mocą angażują się w niwelowanie marnotrawstwa we wszystkich lokalach. To ważny krok i informacja, że jesteśmy razem w naszych staraniach o świat bez marnowania - mówi Karolina Woźniak, PR Managerka Too Good To Go.