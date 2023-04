Starbucks: Oleato miało być rewolucją. Tymczasem wywołuje nietypowe skutki uboczne

Autor: Paulina Piwowarek • Data: 12 kwietnia 2023 08:57

Starbucks stawia na kawę z dodatkiem oliwy z oliwek twierdząc, że taki produkt odmieni rynek kawiarniany. Ale czego firma mogła nie wziąć pod uwagę, to że niektórzy klienci twierdzą, że Oleato dosłownie "zmusza ich do biegania do toalety".