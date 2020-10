Starbucks przeciwstawia się marnowaniu jedzenia

Mija rok od kiedy Starbucks oficjalnie podjął walkę z marnowaniem jedzenia w Polsce, dołączając do partnerów aplikacji Too Good To Go. Do tej pory firma uratowała przed wyrzuceniem łącznie ponad 45 tys. tzw. paczek-niespodzianek, ograniczając emisję CO2 do atmosfery o przeszło 110 ton! W ten sposób Starbucks ogranicza liczbę odpadów i dąży do stania się firmą pozytywną pod kątem zasobów.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 16 października 2020 16:28

W 2019 roku – dokładnie 16 października w Światowy Dzień Żywności – Starbucks dołączył do partnerów aplikacji Too Good To Go, razem z którą ratuje m.in. swoje niesprzedane kanapki i desery przed wyrzuceniem. Choć z początku oferta była dostępna wyłącznie dla mieszkańców Warszawy, Krakowa i Trójmiasta, od ponad pół roku do walki z marnowaniem mogą przyłączyć się wszyscy goście kawiarni Starbucks w 11 polskich miastach. Obsługa aplikacji jest bardzo prosta: wystarczy wybrać kawiarnię oznaczoną na mapie na zielono, kupić paczkę, w której znajdą się niesprzedane danego dnia posiłki ze zniżką min. 70%, a następnie odebrać ją o wyznaczonej godzinie. W ten sposób wielu Polaków zyskało już miano Pogromców Marnowania Jedzenia, jak z przymrużeniem oka określani są użytkownicy aplikacji Too Good To Go.

- Dzięki współpracy z Too Good To Go w pierwszym roku uratowaliśmy ponad 45 tysięcy paczek (ok. 150 tysięcy produktów!), ograniczając emisję CO2 do atmosfery o przeszło 110 ton. W ten sposób przeciwdziałamy problemowi marnowania, jednocześnie zapobiegając zmianom klimatycznym, których konsekwencje dosięgną nas wszystkich. Jestem dumny z naszych Partnerów, którzy podjęli się tego ambitnego zadania. Brawa jednak należą się przede wszystkim naszym Gościom, którzy każdego dnia udowadniają, że los naszej planety nie jest im obojętny – mówi Vedran Modrić, Dyrektor Regionalny Starbucks Polska.

Walka z marnowaniem jedzenia to nie jedyne działanie firmy prowadzone w duchu zero waste. Od ponad 10 lat goście kawiarni Starbucks w Polsce mogą liczyć m.in. na atrakcyjną zniżkę 1 PLN za zakup dowolnego napoju we własnym kubku. Jest to część globalnej inicjatywy pod hasłem Bring Your Own Tumbler, w ramach której marka ogranicza liczbę jednorazowych kubków i stara się kształtować proekologiczne nawyki swoich gości. Z początkiem tego roku przy drzwiach polskich kawiarni pojawiły się także kosze z poporcjowanymi kawowymi fusami, które goście mogą odbierać całkowicie za darmo i wykorzystać potem jako np. peeling do ciała, nawóz do kwiatów czy ekologiczny środek do czyszczenia domu.

- Pomysł z dystrybucją fusów w kawiarni narodził się z końcem zeszłego roku i początkowo wydawał się mały – przynajmniej w porównaniu z innymi naszymi akcjami prowadzonymi na globalną skalę. Dzisiaj fusy są do odbioru w niemal wszystkich kawiarniach w Polsce, a inicjatywa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią gości. Nie spoczywamy jednak na laurach i cały czas szukamy nowych sposobów na ograniczenie liczby odpadów i bycie bardziej eko – mówi Kasia Pijanowska, Marketing Manager w Starbucks Polska.