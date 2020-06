Starbucks przyspiesza z ekspansją formatów convenience

View this post on Instagram

Odmrażamy gastronomię i spotykamy się ponownie na żywo z naszymi rozmowami🤜🤛 @jureksobieniak_official opowiedział nam dzisiaj o swoich działaniach w czasie pandemii, jak poradził sobie w tym trudnym czasie ze swoimi lokalami @sypkamakaimaslo @sypkamaka oraz jak będzie według niego wyglądać przyszłość gastronomii. Wywiad z kucharzem do przeczytania wkrótce na naszych portalach horecatrends.pl i @portalspozywczy.pl zapraszamy 🙂 #jureksobieniak #sypkamaka #sypkamakaimaslo #restauracje #bistro #zoliborz #ursynow #gastronomia #gastronomiawczasiepandemii #horeca #horecatrends #rozmowa #wywiad