Starbucks rozszerza ofertę alternatyw dla mleka

Starbucks Polska rozwija swoje roślinne menu i wprowadza do kawiarni kolejną alternatywę dla tradycyjnego mleka – napój owsiany. Dowolny napój z dodatkiem owsianej alternatywy dla mleka można zamówić za dopłatą 2,50 zł.

Autor: horecatrends.pl Data: 31 lipca 2020 13:11

Choć alternatywy dla tradycyjnego mleka do niedawna wybierane były głównie przez wegan i osoby z nietolerancją laktozy, dziś cieszą się one coraz większą sympatią także wśród pozostałych gości. 29 lipca (z okazji przypadającego w sierpniu Światowego Dnia Mleka Roślinnego) w stałej ofercie Starbucks, obok napoju kokosowego, sojowego i migdałowego, pojawił się także długo wyczekiwany napój owsiany.

Poza jego niewątpliwymi walorami smakowymi, kryją się w nim także liczne właściwości odżywcze. Napój na bazie owsa dostarcza m.in. znaczące ilości błonnika oraz cennych beta-glukanów, które wspomagają pracę jelit i obniżają poziom cukru we krwi, podnosząc tym samym ogólną witalność organizmu. Dodatkowo, spożywany regularnie obniża poziom cholesterolu, wzmacnia odporność, a także pozytywnie działa na serce i układ nerwowy.

Dowolny napój z dodatkiem owsianej alternatywy dla mleka można zamówić za dopłatą 2,50 zł (za darmo, jako benefit do wyboru dla Złotych Użytkowników aplikacji Starbucks Rewards). Producentem napoju jest firma Döhler.

- Wśród obecnych napojów roślinnych największą popularnością cieszy się napój sojowy, który nadaje kawie lekko orzechowego i słodszego aromatu. Pozostałe napoje, kokosowy i migdałowy, nie pozostają jednak daleko w tyle. Choć każdy z nich ma swoich wiernych fanów, jest wiele osób, które wśród naszej szerokiej oferty odnajdują pole do eksperymentowania. Jestem przekonana, że nowa owsiana alternatywa dla mleka także szybko zyska serca naszych Gości. Ma charakterystyczny słodki smak, który idealnie komponuje się chociażby z kawami na zimno. Osobiście moim ulubionym połączeniem jest napój owsiany z kremowym Cold Brew Latte – mówi Joanna Michalska, Coffee Master w Starbucks w Krakowie.

Wprowadzenie roślinnych alternatyw dla mleka jest elementem długofalowej strategii, w ramach której do 2030 Starbucks zamierza stać się firmą pozytywną pod względem zasobów. Zobowiązanie wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, zużycia wody oraz odpadów. Aby osiągnąć cel, Starbucks w Polsce m.in. podjął współpracę z aplikacją Too Good To Go, która pozwala uratować przed wyrzuceniem niesprzedane produkty.

- Starbucks to jedna z pierwszych sieciowych kawiarni w Polsce, która zdecydowała się na wprowadzenie napojów roślinnych jako alternatywę dla mleka. Napoje roślinne to jednak nie tylko smaczny dodatek, ale również decyzja z korzyścią dla środowiska, sprzyjająca ograniczeniu produkcji mleka i wiążącej się z nią hodowli zwierząt, odpowiadających za duże zużycie ziemi i znaczącą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery – mówi Kasia Pijanowska, Marketing Manager Starbucks w Polsce.