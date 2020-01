Starbucks wkracza w 2020 r. z myślą o ekspansji i środowisku

W minionym roku marka Starbucks w Polsce podjęła kilka dużych decyzji – m.in. rozpoczęła współpracę z aplikacją Too Good To Go, wprowadziła do oferty nową mieszankę Blonde Roast i kontynuowała poszukiwanie w pełni biodegradowalnego jednorazowego kubka. To jednak nie koniec pomysłów Starbucks.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 14 stycznia 2020 13:04

W minionym roku portfolio kawiarni poszerzyło się o 3 nowe lokalizacje: w Warszawie, Poznaniu oraz w Zielonej Górze, łącznie z którymi Starbucks zarządza dzisiaj siecią 73 lokalów w 10 polskich miastach. Firma zapowiada jednak, że w najbliższym czasie zamierza kontynuować ekspansję na kolejne miasta. Decyzja nie jest bezpodstawna – według najnowszego raportu Café Monitora, Starbucks został wybrany ulubioną kawiarnią sieciową Polaków (wskazało ją aż 23% respondentów). Prezydent marki na Europę Centralną, Mateusz Sielecki, przyznaje, że Starbucks traktuje to jako duże wyróżnienie, ale też wyzwanie.

- Zamknęliśmy 2019 rok i patrzymy w przyszłość, gdzie czeka na nas wiele wyzwań i ciężkiej pracy. Nie traktujemy jednak rozwoju Starbucks w kategoriach obowiązku. Wszystkim nam zależy, aby sprostać oczekiwaniom naszych Gości. Cieszymy się, że w 2019 roku docenili oni naszą ofertę i wskazali Starbucks jako najczęściej wybieraną kawiarnię sieciową w Polsce. To dla nas duże wyróżnienie – tym bardziej, że Polska, a szczególnie Warszawa, to bardzo konkurencyjny rynek – mówi Mateusz Sielecki, Prezydent Starbucks na Europę Centralną.

W 2019 roku, poza realizowaniem swojej strategii biznesowej, Starbucks konsekwentnie prowadził działania w duchu idei zero waste, których kluczowym celem było m.in. ograniczenie liczby odpadów generowanych przez kawiarnie. W tym celu w październiku, z okazji Światowego Dnia Żywności, Starbucks został partnerem aplikacji Too Good To Go, której użytkownicy w ostatniej godzinie pracy lokali gastronomicznych mogą zakupić niesprzedaną żywność z minimum 70% zniżką. Dzięki współpracy z Too Good To Go Starbucks w 2019 roku uratował przed wyrzuceniem blisko 6 tysięcy paczek, czyli ok. 21 tysięcy produktów (głównie deserów i kanapek), ograniczając emisję CO2 do atmosfery o ponad 14 ton. Jednocześnie firma rozpoczęła kolejny etap międzynarodowego konkursu NextGen Cup Challenge, z początkiem roku przedstawiając światu 12 finalistów, którzy do końca 2020 roku mają za zadanie opracować projekt idealnego jednorazowego kubka, który w całości podda się recyklingowi. Pod koniec września 6 z nich zaprezentowało swoje unikalne rozwiązania (m.in. wykorzystanie materiałów pochodzenia roślinnego czy ekologiczne rękawy na kubki) podczas szczytu klimatycznego w Nowym Jorku. Dużym sukcesem w minionym roku cieszyła się też flagowa akcja Bring Your Own Tumbler, w ramach której każdy Gość kawiarni Starbucks, który zakupi dowolny napój we własnym kubku, otrzymuje przy kasie atrakcyjną zniżkę w wysokości 1 PLN. Według wewnętrznych danych firmy, w stosunku do 2018 roku sprzedaż napojów we własnym kubku wzrosła ponad dwukrotnie!

- Ubiegły rok był dla nas bardzo pomyślny. Udało nam się zrealizować wiele ambitnych celów. Mogę zresztą już teraz zdradzić, że rok 2020 również przyniesie naszym fanom dużo niespodzianek – szczególnie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W międzyczasie planujemy też wdrożenie kilku nowych rozwiązań, które uatrakcyjnią naszym Gościom czas spędzany w kawiarni i wzbogacą ich doświadczenia zakupowe – mówi Kasia Pijanowska, Brand Manager Starbucks w Polsce.